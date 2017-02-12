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12 февраля 2017, 17:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Эксперт: Знарок повезет на чемпионат мира опытных хоккеистов

МОСКВА, 12 февраля. /ТАСС/. Главный тренер сборной России по хоккею Олег Знарок на чемпионате мира сделает ставку на опытных игроков. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер команды Владимир Крикунов, возглавляющий екатеринбургский «Автомобилист».

По словам бывшего тренера национальной команды Владимира Крикунова на Шведских хоккейных играх был просмотр кандидатов в сборную. Увеличить
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Команда Знарка в воскресенье стала победителем Шведских хоккейных игр, одержав победу в матче с чехами (4:2). Ранее россияне обыграли финнов (2:1) и шведов (4:2). Успех помог российской сборной досрочно стать победителем Евротура. На Шведских играх в составе сборной России дебютировали сразу восемь игроков — вратарь Илья Самсонов, защитники Егор Рыков, Захар Арзамасцев и Дамир Мусин, а также нападающие Кирилл Капризов, Алексей Кручинин, Артем Федоров и Максим Мамин.

На вопрос, какой состав предпочтет взять Знарок на чемпионат мира, Крикунов ответил: «Думаю, опытные и поедут. Это был просмотр кандидатов. В принципе, тренеры сборной всегда так делают. Может быть, кто-то из опытных потихоньку сдает, подтянут молодых на их место».

«Сложно сказать, кто из этих ребят может попасть в состав на чемпионат мира. На сегодняшний день это зависит, прежде всего, от их игры. Анатолий Голышев неплохо сыграл, Самсонов, (Максим) Шалунов. Я уж не говорю про Капризова, в данном случае и так все всем понятно», — добавил собеседник ТАСС.

Специалист поделился общим впечатлением от игры команды. «Я уже говорил, что у команды еще есть ошибки, но они играют за счет желания, самоотдачи. Это им помогает», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Команда Знарка на групповом этапе сыграет в Кельне вместе со сборными Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции. С 27 по 30 апреля сборная примет участие в последнем этапе Евротура — Чешских играх.

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