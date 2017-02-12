Эксперт: Знарок повезет на чемпионат мира опытных хоккеистов

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Команда Знарка в воскресенье стала победителем Шведских хоккейных игр, одержав победу в матче с чехами (4:2). Ранее россияне обыграли финнов (2:1) и шведов (4:2). Успех помог российской сборной досрочно стать победителем Евротура. На Шведских играх в составе сборной России дебютировали сразу восемь игроков — вратарь Илья Самсонов, защитники Егор Рыков, Захар Арзамасцев и Дамир Мусин, а также нападающие Кирилл Капризов, Алексей Кручинин, Артем Федоров и Максим Мамин.

На вопрос, какой состав предпочтет взять Знарок на чемпионат мира, Крикунов ответил: «Думаю, опытные и поедут. Это был просмотр кандидатов. В принципе, тренеры сборной всегда так делают. Может быть, кто-то из опытных потихоньку сдает, подтянут молодых на их место».

«Сложно сказать, кто из этих ребят может попасть в состав на чемпионат мира. На сегодняшний день это зависит, прежде всего, от их игры. Анатолий Голышев неплохо сыграл, Самсонов, (Максим) Шалунов. Я уж не говорю про Капризова, в данном случае и так все всем понятно», — добавил собеседник ТАСС.

Специалист поделился общим впечатлением от игры команды. «Я уже говорил, что у команды еще есть ошибки, но они играют за счет желания, самоотдачи. Это им помогает», — сказал он.

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже. Команда Знарка на групповом этапе сыграет в Кельне вместе со сборными Германии, Дании, Италии, Латвии, Словакии, США и Швеции. С 27 по 30 апреля сборная примет участие в последнем этапе Евротура — Чешских играх.