Райндл: Хоккеисты РФ на ЧМ-2017 будут жить отдельно, в пешей доступности от арены

Чемпионат мира пройдет с 5 по 21 мая в Кельне на «Ланксесс-Арене» (18,5 тысячи зрителей) и в Париже во дворце спорта в Берси (14,5 тысячи). Сборная России проведет все матчи группового этапа в Кельне.

«Большинство команд будут жить в гостинице в центре Кельна, это довольно близко к арене. Если не ехать на автобусе, а идти пешком, будет около 15 минут. Сборная России будет жить отдельно от остальных команд, их отель еще ближе к арене, автобус даже не понадобится», — сказал Райндл.

«Мы понимаем, что турнир посетит огромное количество россиян, больше будет только немцев. Сборная России будет в Кельне второй домашней командой — это очевидно. Я хочу сказать, что немцы любят россиян, пусть между нашими странами сейчас и довольно сложные отношение, немцы любят российский хоккей, мы будем рады всем гостям из России», — отметил собеседник агентства.