Исполнительница гимна России: Слова гимна я знаю, но случился технический сбой
Корреспондент «Советского спорта» разыскал исполнительницу гимна России и расспросил ее о том, что это было.
Эта история взбудоражила спортивную общественность. Перед финальным матчем ЧМ-2017 по хоккею с мячом певица, исполнявшая гимн замешкалась после первых аккордов. Слова и мелодию подхватили хоккеисты сборной России и наши болельщики. Допевали гимн все вместе. Сразу посыпались обвинения в целенаправленных провокациях. Но какие могут быть провокации, если Международную федерацию бенди (FIB) возглавляет россиянин Борис Скрынник? Корреспондент «Советского спорта» разыскал Кристину Жмудскую и расспросил, что это было.
— Как вы попали на церемонию открытия финального матча?
— У меня есть знакомые в оргкомитете. Они спросили, могу ли я исполнить гимн России. Я ответила, что попробую.
— Вы профессиональная певица?
— Нет, любитель, просто беру уроки. Кстати, мой профессор исполнял на церемонии гимн Швеции. Он
— Вы уверены, что точно знаете слова российского гимна?
— Конечно, я очень много его репетировала.
— Что же случилось во время исполнения?
— Мы репетировали за 1,5 часа до матча и все было нормально — я слышала себя в наушниках. Это просто необходимое условие. А во время церемонии в наушники не шло
— Услышали, что российские хоккеисты и болельщики подхватили гимн.
— Сначала я сильно растерялась. Но потом
— Что вам сказали организаторы?
— После такого казуса я пошла плакать в туалет. Чуть позже все меня успокаивали и говорили, что это — просто техническая накладка.
— Во время матча болели за Россию?
— Да, но немного это скрывала, поскольку сидела рядом со шведами. Но всегда аплодировала нашим голам и красивым моментам.
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