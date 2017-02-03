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3 февраля 2017, 16:34 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Лукашенко: У Белоруссии есть хорошие шансы провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году

МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко считает, что у Белоруссии есть хорошие шансы на то, чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею в 2021 году.

<em>МИНСК 3 февраля. /ТАСС/. </em>Президент Александр <span class=error>Лукашенко</span> считает что у Белоруссии есть хорошие шансы на то чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею в 2021 году. Увеличить
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«Думаю, что у нас высокий шанс провести чемпионат мира. Не ниже, чем у других», — сказал белорусский президент в пятницу на пресс-конференции.

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МОСКВА, 26 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Тренерский штаб сборной России оценит состояние вратаря клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Колорадо» Семена Варламова на предмет его участия в чемпионате мира ближе к весне. Об этом ТАСС сообщил тренер вратарей национальной команды Рашит Давыдов.
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