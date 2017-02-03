Лукашенко: У Белоруссии есть хорошие шансы провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году
МИНСК, 3 февраля. /ТАСС/. Президент Александр Лукашенко считает, что у Белоруссии есть хорошие шансы на то, чтобы провести у себя чемпионат мира по хоккею в 2021 году.
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«Думаю, что у нас высокий шанс провести чемпионат мира. Не ниже, чем у других», — сказал белорусский президент в пятницу на
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