Лукашенко: У Белоруссии есть хорошие шансы провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году

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«Думаю, что у нас высокий шанс провести чемпионат мира. Не ниже, чем у других», — сказал белорусский президент в пятницу на пресс-конференции.