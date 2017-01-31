ФХР: Никаких проблем с безопасностью на ЧМ-2016 не было
МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких проблем с безопасностью на чемпионате мира по хоккею прошлого года, проходившего в России, не было. Об этом ТАСС сообщил первый
вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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Ранее заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что во время мирового первенства спецслужбы предотвратили серию террористических актов, задержав 4 мая группу граждан
«Никаких официальных бумаг нам по этому поводу не поступало. Турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Его посетило огромное количество человек, и никаких инцидентов на нем не было, — сказал Ротенберг. — С нашей точки зрения никаких вопросов по безопасности не было».
Чемпионат мира проходил в московском «ВТБ Ледовом дворце» и в
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