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31 января 2017, 13:43 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

ФХР: Никаких проблем с безопасностью на ЧМ-2016 не было

МОСКВА, 31 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Никаких проблем с безопасностью на чемпионате мира по хоккею прошлого года, проходившего в России, не было. Об этом ТАСС сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

По словам первого <nobr>вице-президента</nobr> Федерации хоккея России Романа Ротенберга турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Увеличить
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Ранее заместитель главы Национального антитеррористического комитета Игорь Кулягин сообщил, что во время мирового первенства спецслужбы предотвратили серию террористических актов, задержав 4 мая группу граждан центрально-азиатских стран.

«Никаких официальных бумаг нам по этому поводу не поступало. Турнир был проведен с организационной точки зрения на самом высоком уровне. Его посетило огромное количество человек, и никаких инцидентов на нем не было, — сказал Ротенберг. — С нашей точки зрения никаких вопросов по безопасности не было».

Чемпионат мира проходил в московском «ВТБ Ледовом дворце» и в санкт-петербургском дворце «Юбилейный» с 6 по 22 мая. Победу одержала сборная Канады, а хозяева турнира заняли третье место.
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