Михаил Воробьев: Однажды изобразил птицу и получил дисциплинарный штраф
Нападающий «Салавата Юлаева» пропускает матчи
из-за травмы. Один из героев молодежного чемпионата мира, побивший рекорд турнира по голевым передачам, в интервью «СЭ» рассказывает о том, почему не читает о себе, в чем магия Валерия Брагина и признается в своем самом большом недостатке.
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ПЕРВОЕ СОТРЯСЕНИЕ БЫЛО ПОСЛЕ ФУТБОЛА
— Вы сейчас не играете
— Получил в матче с «Торпедо» и, когда падал, наткнулся на конек Максима Осипова. Мне разорвало губу, и я думал, что на этом все проблемы решены. Хотел пойти играть, но, когда встал, то немного поплыл. Вернулись в Уфу, пошли к доктору — сотрясение.
— Испугались?
— Нет, так как оно было не первым. В детстве было гораздо жестче. Играл в футбол, наступил на мяч и упал очень сильно — ударился затылком. Три месяца провел в больнице.
— Футбол вреден.
— К счастью, у меня нет никаких симптомов, которые бы действительно пугали. Типа тех, когда голова болит от яркого света или громкого шума. Я уже в Москве впервые на лед вышел, так что, думаю, когда вернемся из поездки, смогу играть.
ДО МЧМ В МЕНЯ НЕ ВЕРИЛИ
— Еще и месяца не прошло после завершения молодежного чемпионата мира. Эйфория ушла?
— Ее и не было.
— Вот как?
— Так мы третье место заняли — чего тут праздновать? Да, очень хорошо, что закончили турнир с медалями, но я настраивался на совершенно другой результат. Ехал туда с мыслью, чтобы в финале встретиться со сборной Канады и обыграть ее.
— Неплохо.
— Я с детства об этом мечтаю. Не исключено, что больше в жизни не будет такой возможности, а в этот раз очень хотелось.
— Вы сыграли с канадцами.
— Это был предварительный раунд, и мы встречались с ними в первом матче. Тяжело начинать сразу с них. У
— Да, сначала была равная игра.
— Я прекрасно помню первое вбрасывание. Показываю Капризову, чтобы он меня подстраховал, а сам еду на человека с шайбой и врезаюсь в него. Они должны были понять, что их никто не боится.
— Говорите, что у
— У меня точно ничего не было. Я ехал на турнир психологически расслабленным.
— Почему?
— А потому что в меня никто не верил. Нет, я не про тренеров сборной говорю, а про окружающих. Никто не думал, что у меня получится
— Вы сейчас про кого?
— До турнира я исключил общение в социальных сетях. Зашел туда после того, как мы завершили турнир. И по датам вижу, когда и что мне присылали. Мы еще в Канаду не улетели, а мне писали: «Да как ты туда попал, да зачем ты в сборной».
— Может, подначивали?
— Не думаю. Помните, сколько мы с Кириллом Капризовым очков набрали? Кажется, только в игре против словаков забивали и отдавали другие. А мне как раз писали в это время,
НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА
— Кошмар. Но я рад, что командные собрания проходят не зря. На первом вам сказали во время турнира исключить социальные сети.
— Для меня этот совет не имел значения, так как я вышел из них еще на сборе в Новогорске. Меня этому научил Егор Рыков. Дело было на одном из турниров. Я ему пишу всякие мелочи, а он молчит. Однажды я у него спросил, почему он не отвечает. Егор очень удивился: «Идет крупный турнир, все внимание на игре — никакого интернета».
— Все говорят о магии Валерия Брагина, но примеры не приводят. Может быть, вы расскажете, что это за тренер.
— Да потому что нет никаких конкретных примеров, а общая ситуация в команде такая, что все бьются за тренера. У Брагина огромный авторитет. Он еще так посмотреть может, что сразу все понимаешь.
— Когда я вижу игру сборной Брагина, то у меня складывается ощущение, что если на льду
— Так и есть. Летом на турнире в Чехии хозяева нас очень сильно провоцировали. И когда в очередной раз врезались в Кирилла Капризова, то мы всей пятеркой полетели бить соперника. Там судьи даже сделать ничего не могли. Я, Кирилл, Александр Полунин, в защите Егор Рыков и Михаил Сидоров — мы одно целое. И если
— После турнира вас начали сильно хвалить. Я, например, боюсь этого, когда перехваливают игроков. Капризов, впрочем, держится, несмотря на комплименты.
— А я просто про себя не читаю. Взять тот же рекорд по голевым передачам, который я побил. У меня и мысли не было ни о каком рекорде, даже не знал про него. И мне этот рекорд до одного места, так как мы должны были выигрывать золотые медали.
— Никогда не поверю, что не читаете.
— Но это правда. Мама читает. Иногда не выдержит, позвонит и начинает
— Но, по крайней мере, вы знаете, что вас сильно хвалят.
— Знаете, я с удовольствием читаю то, что пишут о Кирилле Капризове и Александре Полунине. У первого катание, мощь. У второго — бросок. И когда я изучаю мнение
НЕДОСТАТОК ЕСТЬ. ОЧЕНЬ ВСПЫЛЬЧИВЫЙ
— После чемпионата мира вы открыли соцсети и увидели массу сообщений от девушек. Это такой соблазн.
— Очень много сообщений. И девушки все отличные, есть даже известные. Но с этим у меня проблем нет. В конце концов, это они мне пишут, а не я им. Если мне
— Так слава вас не погубит, девушки тоже. Есть у вас
— Я очень вспыльчивый. Кстати,
— А что такое?
— Да я не мог помочь команде десять минут
— Правда, что американцы вас сильно провоцировали?
— Постоянно. Подъедут к Кириллу Капризову и по икрам ударят. Или еще
— Вы четвертый выбор на драфте «Филадельфии». Думаете уехать в Северную Америку летом, тем более, что ваш контракт заканчивается?
— Тут довольно простая ситуация. Я всем скаутам и агентам запретил подходить во время чемпионата мира. Сказал, что даже отвлекаться не буду — не беспокойте. И сейчас тоже решил взять паузу на обсуждение дальнейшей карьеры. До окончания сезона в КХЛ даже думать об этом не хочу.
— Но ведь думали?
— И никакого решения не принял. Да и потом, надо же пообщаться с руководством «Филадельфии». Я готов учиться, готов к тому, чтобы работать над собой, чтобы меня обучали. Но если мне скажут — приезжай, мы на тебя рассчитываем в следующем сезоне, то это будет странно.
— В смысле?
— Да я еще не готов! Ну какая еще НХЛ? Давайте поговорим об этом в конце апреля.
ПИСАЛИ ПРО ДЮБУА И СТРОУМА, А МЫ, МОЛ, НИКТО. НЕПРИЯТНО
— Когда мы пришли в раздевалку после победы над командой США, то вы были в папахе. Почему?
— Эту папаху вручали лучшим игрокам по итогам каждого матча. Мы в команде отмечали лучшего, а на стену прибивали табличку с названием сборной, которую обыграли.
— Первая папаха?
— Первая. У нас никто два раза не получал. Но я был против того, чтобы ее вручили именно мне. Вы помните, что творил Илья Самсонов? Он же должен был быть лучшим игроком, но дали мне.
— Вы были среди тех, кто радовался победе над американцами после третьего буллита?
— Полез обниматься к тренеру Юрию Бабенко, а он меня остановил, мол, успокойся еще не конец. Но
— На турнире в Канаде все говорили о Дилане Строуме, о
— Я так и не понял, почему их нахваливали. Слышал много об этих ребятах. Мне их так разрекламировали, что я даже смотрел суперсерию между Россией и Канадой. Специально вставал посмотреть, что же в них великого. Но и там ничего не увидел, а потом на молодежном чемпионате мира разочаровался. А ведь такое писали про них.
— Что именно?
— Я прекрасно помню реакцию людей, когда обсуждали предстоящий молодежный чемпионат мира.
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