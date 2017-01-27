Михаил Воробьев: Однажды изобразил птицу и получил дисциплинарный штраф

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ПЕРВОЕ СОТРЯСЕНИЕ БЫЛО ПОСЛЕ ФУТБОЛА

— Вы сейчас не играете из-за сотрясения. Это же ужасная травма.

— Получил в матче с «Торпедо» и, когда падал, наткнулся на конек Максима Осипова. Мне разорвало губу, и я думал, что на этом все проблемы решены. Хотел пойти играть, но, когда встал, то немного поплыл. Вернулись в Уфу, пошли к доктору — сотрясение.

— Испугались?

— Нет, так как оно было не первым. В детстве было гораздо жестче. Играл в футбол, наступил на мяч и упал очень сильно — ударился затылком. Три месяца провел в больнице.

— Футбол вреден.

— К счастью, у меня нет никаких симптомов, которые бы действительно пугали. Типа тех, когда голова болит от яркого света или громкого шума. Я уже в Москве впервые на лед вышел, так что, думаю, когда вернемся из поездки, смогу играть.

ДО МЧМ В МЕНЯ НЕ ВЕРИЛИ

— Еще и месяца не прошло после завершения молодежного чемпионата мира. Эйфория ушла?

— Ее и не было.

— Вот как?

— Так мы третье место заняли — чего тут праздновать? Да, очень хорошо, что закончили турнир с медалями, но я настраивался на совершенно другой результат. Ехал туда с мыслью, чтобы в финале встретиться со сборной Канады и обыграть ее.

— Неплохо.

— Я с детства об этом мечтаю. Не исключено, что больше в жизни не будет такой возможности, а в этот раз очень хотелось.

— Вы сыграли с канадцами.

— Это был предварительный раунд, и мы встречались с ними в первом матче. Тяжело начинать сразу с них. У кого-то был мандраж, что вполне объяснимо. И я не считаю, что канадцы нас переиграли с преимуществом. Мы допустили грубые ошибки, а они ими воспользовались. Но такого не было, чтобы они нас запугали или перебегали.

— Да, сначала была равная игра.

— Я прекрасно помню первое вбрасывание. Показываю Капризову, чтобы он меня подстраховал, а сам еду на человека с шайбой и врезаюсь в него. Они должны были понять, что их никто не боится.

— Говорите, что у кого-то был мандраж. Вы тоже волновались?

— У меня точно ничего не было. Я ехал на турнир психологически расслабленным.

— Почему?

— А потому что в меня никто не верил. Нет, я не про тренеров сборной говорю, а про окружающих. Никто не думал, что у меня получится что-то показать на турнире.

— Вы сейчас про кого?

— До турнира я исключил общение в социальных сетях. Зашел туда после того, как мы завершили турнир. И по датам вижу, когда и что мне присылали. Мы еще в Канаду не улетели, а мне писали: «Да как ты туда попал, да зачем ты в сборной».

— Может, подначивали?

— Не думаю. Помните, сколько мы с Кириллом Капризовым очков набрали? Кажется, только в игре против словаков забивали и отдавали другие. А мне как раз писали в это время, что-то, типа, мы поставили деньги, что вы хотя бы одно очко наберете.

НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА

— Кошмар. Но я рад, что командные собрания проходят не зря. На первом вам сказали во время турнира исключить социальные сети.

— Для меня этот совет не имел значения, так как я вышел из них еще на сборе в Новогорске. Меня этому научил Егор Рыков. Дело было на одном из турниров. Я ему пишу всякие мелочи, а он молчит. Однажды я у него спросил, почему он не отвечает. Егор очень удивился: «Идет крупный турнир, все внимание на игре — никакого интернета».

— Все говорят о магии Валерия Брагина, но примеры не приводят. Может быть, вы расскажете, что это за тренер.

— Да потому что нет никаких конкретных примеров, а общая ситуация в команде такая, что все бьются за тренера. У Брагина огромный авторитет. Он еще так посмотреть может, что сразу все понимаешь.

— Когда я вижу игру сборной Брагина, то у меня складывается ощущение, что если на льду кого-то тронут, то на его защиту отправятся все 22 человека.

— Так и есть. Летом на турнире в Чехии хозяева нас очень сильно провоцировали. И когда в очередной раз врезались в Кирилла Капризова, то мы всей пятеркой полетели бить соперника. Там судьи даже сделать ничего не могли. Я, Кирилл, Александр Полунин, в защите Егор Рыков и Михаил Сидоров — мы одно целое. И если кого-то из нас несправедливо бьют, то мы сразу вступаемся.

— После турнира вас начали сильно хвалить. Я, например, боюсь этого, когда перехваливают игроков. Капризов, впрочем, держится, несмотря на комплименты.

— А я просто про себя не читаю. Взять тот же рекорд по голевым передачам, который я побил. У меня и мысли не было ни о каком рекорде, даже не знал про него. И мне этот рекорд до одного места, так как мы должны были выигрывать золотые медали.

— Никогда не поверю, что не читаете.

— Но это правда. Мама читает. Иногда не выдержит, позвонит и начинает что-то зачитывать. Я сразу останавливаю. Говорю, мама, тебе приятно, что о сыне такое пишут? Да, отвечает. Ну и отлично.

— Но, по крайней мере, вы знаете, что вас сильно хвалят.

— Знаете, я с удовольствием читаю то, что пишут о Кирилле Капризове и Александре Полунине. У первого катание, мощь. У второго — бросок. И когда я изучаю мнение какого-то эксперта, то думаю, вот парни имеют какие-то достоинства, но не останавливаются в развитии, продолжают совершенствоваться. Так что и мне нельзя ни в коем случае останавливаться, тем более, я еще ничего не выиграл.

НЕДОСТАТОК ЕСТЬ. ОЧЕНЬ ВСПЫЛЬЧИВЫЙ

— После чемпионата мира вы открыли соцсети и увидели массу сообщений от девушек. Это такой соблазн.

— Очень много сообщений. И девушки все отличные, есть даже известные. Но с этим у меня проблем нет. В конце концов, это они мне пишут, а не я им. Если мне кто-то действительно понравится, то я сделаю первый шаг.

— Так слава вас не погубит, девушки тоже. Есть у вас какие-то недостатки?

— Я очень вспыльчивый. Кстати, как-то мне за это досталось от Валерия Брагина. Дело было на одном из турниров. Меня бьют, а судьи не видят. Отвечаю и получаю две минуты. Ну ладно, отсидел на скамейке штрафников, выбегаю и сразу забиваю. У меня эмоции, и я, радуясь, изображаю птицу. У меня же птичья фамилия. Мне сразу 10 минут за недисциплинированное поведение. Ох, в каком гневе был Брагин.

— А что такое?

— Да я не мог помочь команде десять минут из-за своего поведения. Это же недопустимо. Но иногда просто не могу себя сдерживать.

— Правда, что американцы вас сильно провоцировали?

— Постоянно. Подъедут к Кириллу Капризову и по икрам ударят. Или еще как-нибудь ткнут, чтобы никто не видел. Я одному предлагал подраться, так он смеется, не реагирует. Непросто держаться. Останавливает мысль, что ты можешь подвести команду.

— Вы четвертый выбор на драфте «Филадельфии». Думаете уехать в Северную Америку летом, тем более, что ваш контракт заканчивается?

— Тут довольно простая ситуация. Я всем скаутам и агентам запретил подходить во время чемпионата мира. Сказал, что даже отвлекаться не буду — не беспокойте. И сейчас тоже решил взять паузу на обсуждение дальнейшей карьеры. До окончания сезона в КХЛ даже думать об этом не хочу.

— Но ведь думали?

— И никакого решения не принял. Да и потом, надо же пообщаться с руководством «Филадельфии». Я готов учиться, готов к тому, чтобы работать над собой, чтобы меня обучали. Но если мне скажут — приезжай, мы на тебя рассчитываем в следующем сезоне, то это будет странно.

— В смысле?

— Да я еще не готов! Ну какая еще НХЛ? Давайте поговорим об этом в конце апреля.

ПИСАЛИ ПРО ДЮБУА И СТРОУМА, А МЫ, МОЛ, НИКТО. НЕПРИЯТНО

— Когда мы пришли в раздевалку после победы над командой США, то вы были в папахе. Почему?

— Эту папаху вручали лучшим игрокам по итогам каждого матча. Мы в команде отмечали лучшего, а на стену прибивали табличку с названием сборной, которую обыграли.

— Первая папаха?

— Первая. У нас никто два раза не получал. Но я был против того, чтобы ее вручили именно мне. Вы помните, что творил Илья Самсонов? Он же должен был быть лучшим игроком, но дали мне.

— Вы были среди тех, кто радовался победе над американцами после третьего буллита?

— Полез обниматься к тренеру Юрию Бабенко, а он меня остановил, мол, успокойся еще не конец. Но я-то свой буллит забил.

— На турнире в Канаде все говорили о Дилане Строуме, о Пьере-Люке Дюбуа. Они действительно такие крутые?

— Я так и не понял, почему их нахваливали. Слышал много об этих ребятах. Мне их так разрекламировали, что я даже смотрел суперсерию между Россией и Канадой. Специально вставал посмотреть, что же в них великого. Но и там ничего не увидел, а потом на молодежном чемпионате мира разочаровался. А ведь такое писали про них.

— Что именно?