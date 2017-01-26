Тренер: Вопрос участия Варламова в ЧМ по хоккею будет рассматриваться ближе к весне

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Ранее отец Варламова сообщил ТАСС, что голкипер перенесет операцию в ночь на пятницу. У хоккеиста хроническая травма паха.

«Мы переписываемся с ним, поддерживаем его, у Семена непростой сезон складывается, — сказал Давыдов. — Команда играет не так, как в прошлом году в плане организации игры, много работы ложится на вратарей, хорошие игры чередуются со сложными. Такие повреждения — типичные проблемы у вратарей в современном хоккее. Мы посмотрим ближе к весне, в каком состоянии он будет находиться и как быстро сможет восстановиться».

Варламов провел в нынешнем сезоне НХЛ 24 матча, пропуская в среднем 3,38 шайбы за игру. Он является чемпионом мира, участвовал в Олимпийских играх 2014 года и прошлогоднем Кубке мира. «Колорадо» на данный момент занимает последнее место в таблице Западной конференции.

Варламова есть кому заменить

Тренерский штаб сборной России держит в уме все варианты комплектования вратарской бригады на чемпионат мира, рассказал Давыдов.

«В начале сезона мы определили тактику, что на этапы Евротура будем вызывать Игоря Шестеркина и Илью Сорокина, которые выступают в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Они играют достаточно качественно и стабильно. Вызываем их с прицелом на чемпионат мира, тем более решения по Олимпиаде еще тоже нет — неизвестно поедут ли энхаэловцы. Мы решили обкатывать эту пару, чтобы они были в тонусе и набирали опыт международных игр — пусть это и этапы Евротура, но для молодых ребят это тоже важно», — отметил он.

«Судя по тому, как играет в НХЛ “Коламбус”, Бобровского на чемпионат мира мы можем не дождаться. Еще есть Андрей Василевский, “Тампа” которого в этом году буксует и может рано “освободиться”. Мы держим в уме все варианты», — добавил Давыдов.