Фазель: Уфа могла бы претендовать на чемпионат мира по хоккею среди женщин
УФА, 21 янв —
Р-Спорт, Александр Рогулев. Уфа могла бы претендовать на чемпионат мира среди женщин любого уровня, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Уфа принимает Матч звезд КХЛ-2017. Фазель стал почетным гостем мероприятия, участвуя в его открытии.
«В России есть много городов, способных принимать турниры IIHF самого высокого уровня. Уфа прекрасно принимает Матч звезд КХЛ, этот город справился бы с любым турниром под эгидой IIHF. В частности, Уфа может претендовать на чемпионат мира среди женщин. Это может быть не только взрослый турнир, но и молодежный чемпионат мира или юниорский», — сказал Фазель корреспонденту «Р-Спорт».
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