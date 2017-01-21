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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28507245/
21 января 2017, 21:04 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Фазель: Уфа могла бы претендовать на чемпионат мира по хоккею среди женщин

УФА, 21 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Уфа могла бы претендовать на чемпионат мира среди женщин любого уровня, заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

Уфа принимает Матч звезд КХЛ-2017. Фазель стал почетным гостем мероприятия, участвуя в его открытии.

«В России есть много городов, способных принимать турниры IIHF самого высокого уровня. Уфа прекрасно принимает Матч звезд КХЛ, этот город справился бы с любым турниром под эгидой IIHF. В частности, Уфа может претендовать на чемпионат мира среди женщин. Это может быть не только взрослый турнир, но и молодежный чемпионат мира или юниорский», — сказал Фазель корреспонденту «Р-Спорт».
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