Фазель: Уфа могла бы претендовать на чемпионат мира по хоккею среди женщин

Уфа принимает Матч звезд КХЛ-2017. Фазель стал почетным гостем мероприятия, участвуя в его открытии.

«В России есть много городов, способных принимать турниры IIHF самого высокого уровня. Уфа прекрасно принимает Матч звезд КХЛ, этот город справился бы с любым турниром под эгидой IIHF. В частности, Уфа может претендовать на чемпионат мира среди женщин. Это может быть не только взрослый турнир, но и молодежный чемпионат мира или юниорский», — сказал Фазель корреспонденту «Р-Спорт».