Фазель: Женский чемпионат мира по хоккею может пройти в Уфе
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уфа может принять чемпионат мира по хоккею среди женщин. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
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«В России очень много городов, которые могут проводить крупные турниры, — сказал Фазель. — Мы сейчас говорили о возможном проведении чемпионата мира среди женщин в городе Уфе. В России прекрасная атмосфера, и мы готовы».
При этом глава IIHF не уточнил, в каком году Уфа могла бы принять первенство мира.
Ранее Россия никогда не принимала женский чемпионат мира.
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