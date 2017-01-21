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21 января 2017, 15:50 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Фазель: Женский чемпионат мира по хоккею может пройти в Уфе

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Уфа может принять чемпионат мира по хоккею среди женщин. Об этом в эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.

При этом глава IIHF не уточнил в каком году Уфа могла бы принять первенство мира. Увеличить
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«В России очень много городов, которые могут проводить крупные турниры, — сказал Фазель. — Мы сейчас говорили о возможном проведении чемпионата мира среди женщин в городе Уфе. В России прекрасная атмосфера, и мы готовы».

При этом глава IIHF не уточнил, в каком году Уфа могла бы принять первенство мира.

Ранее Россия никогда не принимала женский чемпионат мира.
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