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21 января 2017, 11:26 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Савицкис: Инициатором заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 по хоккею был Лукашенко

УФА, 21 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Инициатором совместной заявки Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года был президент Белоруссии Александр Лукашенко, подобная заявка имеет очень хорошие шансы победить, заявил агентству «Р-Спорт» председатель совета рижского «Динамо» Юрис Савицкис.

<em>УФА 21 <span class=error>янв</span> — <nobr>Р-Спорт</nobr> Александр <span class=error>Рогулев</span>. </em>Инициатором совместной заявки Белоруссии и Латвии на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года был президент Белоруссии Александр <span class=error>Лукашенко</span> подобная заявка имеет очень хорошие шансы победить заявил агентству Р-Спорт председатель совета рижского Динамо <span class=error>Юрис</span> Савицкис. Увеличить
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В четверг было объявлено, что Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2021 года. Матчи турнира планируется провести в Минске и Риге, при этом финальные игры, в случае победы заявки, пройдут в столице Белоруссии. «Арена-Рига» вмещает 10,3 тысячи зрителей, «Арена-Минск» — 15 тысяч человек.

«Я должен сказать, что главный инициатор и организатор совместной заявки является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами, — сказал Савицкис корреспонденту “Р-Спорт”. — Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Белоруссии есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира».

Посещаемость рижского «Динамо» за время выступления в КХЛ значительно сократилась. В нынешнем сезоне заполняемость «Арены-Рига» на матчах динамовцев не превышает 50%.

«Здесь есть две причины, — отметил Савицкис. — Первая простая — зритель хочет побед, у нас такой менталитет. Поэтому сейчас на все игры ходят лишь настоящие фанаты, 4 — 4,5 тысячи человек. Им неважно, как играет команда, и наличие таких фанатов — очень важный показатель. Вторая причина — тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Мы не можем говорить, что все хорошо. Уехало очень много людей, в том числе — из Риги. “Проседают” не только спортивные, но и культурные мероприятия».

«У нас в стране хоккей — семейное мероприятие, — продолжил собеседник агентства. — В семье, условно, четыре человека. Билеты стоят не так дорого, но если умножить на четыре, то получается существенная сумма. Далеко не все могут позволить себе прийти на несколько подряд матчей, взяв с собой всю семью. В Латвии люди считают деньги, а в последнее время — особенно».
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