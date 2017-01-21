Савицкис: Инициатором заявки Минска и Риги на ЧМ-2021 по хоккею был Лукашенко

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В четверг было объявлено, что Белоруссия и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира 2021 года. Матчи турнира планируется провести в Минске и Риге, при этом финальные игры, в случае победы заявки, пройдут в столице Белоруссии. «Арена-Рига» вмещает 10,3 тысячи зрителей, «Арена-Минск» — 15 тысяч человек.

«Я должен сказать, что главный инициатор и организатор совместной заявки является президент Белоруссии Александр Лукашенко. Именно он предложил такой вариант, учитывая хорошие отношения между нашими странами, — сказал Савицкис корреспонденту “Р-Спорт”. — Опыт проведения чемпионата мира и у нас, и у Белоруссии есть, для проведения турнира уже сегодня все готово. Думаю, шансы провести чемпионат мира очень высокие, когда такие дружественные страны будут участвовать в тендере на проведение чемпионата мира».

Посещаемость рижского «Динамо» за время выступления в КХЛ значительно сократилась. В нынешнем сезоне заполняемость «Арены-Рига» на матчах динамовцев не превышает 50%.

«Здесь есть две причины, — отметил Савицкис. — Первая простая — зритель хочет побед, у нас такой менталитет. Поэтому сейчас на все игры ходят лишь настоящие фанаты, 4 — 4,5 тысячи человек. Им неважно, как играет команда, и наличие таких фанатов — очень важный показатель. Вторая причина — тяжелая социально-экономическая ситуация в стране. Мы не можем говорить, что все хорошо. Уехало очень много людей, в том числе — из Риги. “Проседают” не только спортивные, но и культурные мероприятия».

«У нас в стране хоккей — семейное мероприятие, — продолжил собеседник агентства. — В семье, условно, четыре человека. Билеты стоят не так дорого, но если умножить на четыре, то получается существенная сумма. Далеко не все могут позволить себе прийти на несколько подряд матчей, взяв с собой всю семью. В Латвии люди считают деньги, а в последнее время — особенно».