Владивосток будет подавать заявку на молодежный ЧМ-2022 по хоккею

Миклушевский в пятницу в Уфе, где регион представлял свою заявку на проведение Матча звезд КХЛ в 2018 году, встретился с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

«Поговорил с Фазелем, будем подавать заявку на молодежный чемпионат мира 2022 года», — сказал Миклушевский журналистам.

Последний раз молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году в Уфе. В 2017 году турнир принимали канадские Монреаль и Торонто.