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20 января 2017, 20:24 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Владивосток будет подавать заявку на молодежный ЧМ-2022 по хоккею

УФА, 20 янв — Р-Спорт, Александр Рогулев. Владивосток будет подавать заявку на проведение молодежного чемпионата мира по хоккею в 2022 году, заявил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Миклушевский в пятницу в Уфе, где регион представлял свою заявку на проведение Матча звезд КХЛ в 2018 году, встретился с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем.

«Поговорил с Фазелем, будем подавать заявку на молодежный чемпионат мира 2022 года», — сказал Миклушевский журналистам.

Последний раз молодежный чемпионат мира проходил в России в 2013 году в Уфе. В 2017 году турнир принимали канадские Монреаль и Торонто.
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