ЛФХ: У Риги и Минска хорошие шансы принять ЧМ-2021 по хоккею

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«У Риги с Минском хорошие шансы на получение права проведения чемпионата мира по хоккею в 2021 году», — сказал он в интервью Латвийскому телевидению.

По его словам, принять турнир совместно с Белоруссией для Латвии экономически выгодно. «Конечно, для такой маленькой страны, как Латвия, принять 16 команд и обеспечить полные трибуны практически невозможно. Поэтому в мире спорта все больше распространяется модель двух стран — первыми это стали делать футболисты, потом переняли баскетболисты, а сейчас уже несколько лет и хоккеисты. И эта модель двух стран экономически более обоснована, поскольку тогда нет необходимости в огромных инвестициях в инфраструктуру», — отметил глава ЛФХ.

Калвитис также подчеркнул, что Рига готова хоть завтра принять чемпионат мира по хоккею. «У нас есть арена, гостиничная инфраструктура, места общественного питания. У нас есть все, чтобы принять команды и организовать чемпионат мира», — указал он.

Накануне в Минске была представлена совместная заявка Латвии и Белоруссии на проведение чемпионата мира в 2021 году. Решение о месте проведения турнира будет объявлено 19 мая 2017 года на конгрессе Международной федерации хоккея (IIHF), который пройдет в немецком Кельне.

Ранее Рига принимала чемпионат мира в 2006 году, Минск — в 2014-м. Чемпионат мира 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.