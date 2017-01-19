Женская сборная России по хоккею начнет подготовку к чемпионату мира 14 марта
УФА, 19 января. /Спец. корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Российские хоккеистки приступят к подготовке к первенству мира по окончании чемпионата России 14 марта. Об этом журналистам сообщил главный тренер команды Алексей Чистяков.
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«До чемпионата мира у нас есть еще Универсиада. Наша женская сборная очень молодая, процентов 80 игроков, являющихся кандидатами в национальную сборную, будут участвовать в Универсиаде, — сказал Чистяков. — С 7 по 12 февраля экспериментальная команда едет на евротур в Финляндию, а 14 марта после чемпионата России команда приступит к подготовке к чемпионату мира».
Мировое первенство среди женских команд пройдет в американском Плимуте с 31 марта по 7 апреля.
По словам Чистякова, женская Национальная хоккейная лига, первый чемпионат которой прошел в сезоне-2015/16, имеет немало высококлассных игроков из США и Канады, но подход к соревнованиям за океаном любительский.
«Пока еще это не настолько профессиональная лига, где тренируются всего
Мировые первенства по хоккею среди женских команд проводятся с 1990 года, турнир выигрывали пока только команды США и Канады.
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