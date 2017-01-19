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19 января 2017, 20:32 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Рыженков: Совместное проведение ЧМ-2021 года станет проектом трансграничного сотрудничества

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подача заявки и совместное проведение Беларусью и Латвией хоккейного чемпионата мира 2021 года касаются не только спорта, это является также проектом трансграничного сотрудничества в экономике и политике. Такое мнение высказал первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси, первый вице-президент НОК Максим Рыженков, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проект продемонстрирует как соседи на условиях взаимной помощи способны друг другу оказать содействие в проведении столь крупного мероприятия — сказал первый <nobr>вице-президент</nobr> <span class=error>НОК</span>. Увеличить
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Сегодня в Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместной подаче заявки Беларусью и Латвией на проведение чемпионата мира по хоккею. На организацию турнира претендует также Финляндия.

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 годаВ Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года. Беларусь и Латвия поспорят за право проведения турнира с Финляндией.

«Хоккейные мировые турниры в Минске в 2014 году и в Латвии в 2006-м благоприятно повлияли на развитие туризма в наших странах и, конечно, увеличили интерес к хоккею и спорту в целом. В связи с удачным проведением чемпионата возникла идея вернуть сюда вновь такой турнир. Важно, что на этот раз с Латвией являемся не соперниками, а партнерами. Предложения делегации из Риги, которая была принята Президентом Беларуси, оказались услышаны. Проект продемонстрирует, как соседи на условиях взаимной помощи способны друг другу оказать содействие в проведении столь крупного мероприятия», — сказал первый вице-президент НОК.

«Напомню, что в 2019 году Беларусь примет Европейские игры. Это серьезное испытание для нашей страны. Уверен, сможем на высоком уровне провести и чемпионат мира, так как он проходит по одному виду спорту. Александр Лукашенко видит в совместной заявке не только помощь Латвии, но и хороший проект в области трансграничного сотрудничества, в сфере экономики и политики», — отметил Максим Рыженков.

Окончательное решение о том, где пройдет чемпионат мира по хоккею — 2021, будет принято 19 мая 2017 года во время работы конгресса Международной федерации хоккея (ИИХФ) в Кельне.

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