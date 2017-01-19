Латвия и Белоруссия могут ввести безвизовый режим в случае проведения ЧМ-2021 по хоккею

«Учитывая шаги, которые Белоруссия делает навстречу Евросоюзу, то к 2021 году безвизовый режим не выглядит фантастическим», — сказал Ушаков.

Он расценивает подачу совместной заявки «не только как спортивный ход, но и важный шаг в отношениях между Европейским союзом и Белоруссией». «Будем держать кулачки, чтобы наша заявка выиграла, нам вместе удалось бы провести турнир на высоком уровне», — заявил мэр Риги.

В четверг в Минске было подписано соглашение о подаче Белоруссией и Латвией совместной заявки на проведение ЧМ-2021. Решение о проведении турнира будет принято в мае нынешнего года во время работы конгресса Международной федерации хоккея в Кельне. Ранее Рига принимала чемпионат мира в 2006 году, Минск — в 2014-м. Чемпионат мира 2017 года пройдет в Кельне и Париже с 5 по 21 мая.