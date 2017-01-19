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19 января 2017, 17:00 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | БЕЛТА

Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 года

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом рассказал сегодня в ходе специальной пресс-конференции председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года. Увеличить
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Сегодня в Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года. Впервые чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.

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