Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 года
19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Латвия подали совместную заявку на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом рассказал сегодня в ходе специальной
пресс-конференции председатель Федерации хоккея Беларуси Игорь Рачковский, передает корреспондент БЕЛТА.
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Сегодня в Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года. Впервые чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.
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