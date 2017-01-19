Беларусь и Латвия подали совместную заявку на ЧМ по хоккею 2021 года

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Сегодня в Минской городской ратуше состоялось подписание соглашения о совместном проведении мирового форума 2021 года. Впервые чемпионат мира по хоккею в Минске прошел в 2014-м, а Латвия становилась хозяйкой турнира в 2006 году.