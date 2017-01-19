М. Воробьёв: Про сборную России всегда говорят гадости, это уже стало обыденным
Нападающий молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв отметил, что испытывает двоякие ощущения по поводу завоёванных бронзовых медалей.
«С каким настроением возвращались домой после МЧМ? Было двоякое ощущение. С одной стороны, мы рады бронзе. С другой — всё ещё есть обида
Нас не считали фаворитами? Игроки старались не обращать внимания на подобные вещи, мы хотели выкладываться в каждой игре. Про нашу сборную всегда говорят и пишут гадости, это уже стало обыденным, все привыкли», — цитирует Воробьёва Russia Today.
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