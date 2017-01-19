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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28484342/
19 января 2017, 16:27 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

М. Воробьёв: Про сборную России всегда говорят гадости, это уже стало обыденным

Нападающий молодёжной сборной России и «Салавата Юлаева» Михаил Воробьёв отметил, что испытывает двоякие ощущения по поводу завоёванных бронзовых медалей.

«С каким настроением возвращались домой после МЧМ? Было двоякое ощущение. С одной стороны, мы рады бронзе. С другой — всё ещё есть обида из-за поражения в полуфинале от американцев. Хотелось выйти в финал и побороться за золото.

Нас не считали фаворитами? Игроки старались не обращать внимания на подобные вещи, мы хотели выкладываться в каждой игре. Про нашу сборную всегда говорят и пишут гадости, это уже стало обыденным, все привыкли», — цитирует Воробьёва Russia Today.
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