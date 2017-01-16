Денис Гурьянов: снайпер с характером

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«НАМ НРАВИТСЯ В НЕМ ПРАКТИЧЕСКИ ВСЕ».

В июне 2016 года многие удивились, когда «Даллас» выбрал под 12-м номером драфта восемнадцатилетнего Дениса Гурьянова, имевшего на тот момент действующий двухлетний контракт с «Ладой». «Я не беспокоюсь, что он не приедет прямо сейчас. Выбирая, мы хотим получить лучшего игрока. Максимальную выгоду, — объяснил решение генеральный менеджер команды Джим Нилл, — Он отличный парень и в будущем наверняка станет звездой «Далласа».

Перспективы Гурьянова казались радужными не только руководству «Старз». Первая половина 2015 года складывалась для него как нельзя лучше. Денис пробился в основу «Лады», став самым молодым игроком, дебютировавшим в КХЛ в сезоне-2014/15. На юниорском чемпионате мира забросил шесть шайб в семи матчах и был признан лучшим нападающим сборной России.

В преддрафтовых характеристиках — сплошь комплименты: бросок, габариты, скорость, борьба за шайбу, игра в неравных составах — все прекрасно у этого молодого нападающего.

«Нам нравится в нем практически все», — с улыбкой резюмировал директор «Старз» по поиску молодых игроков Джо Макдоннел.

«НАДЕЮСЬ, У МЕНЯ БУДЕТ ШАНС РЕАБИЛИТИРОВАТЬСЯ».

Да и сам Гурьянов был полон надежд: «В следующем году планирую закрепиться в КХЛ, поехать на молодежный чемпионат мира и помочь команде выиграть золото, — поделился он планами после драфта, — Через год планирую поехать в Северную Америку. Моя мечта — играть в НХЛ».

На следующий день, правда, уточнил, что через год собирается всего лишь посетить тренировочный лагерь «Старз» — двухлетний контракт с «Ладой» никто не отменял.

Увы, планам молодой звезды российского хоккея не суждено было сбыться. Нелепое нарушение в товарищеском матче оставило его за бортом молодежного чемпионата мира, на котором нашей наша команда завоевала серебряные медали. Денис с достоинством выдержал удар: «Я понимаю и принимаю решение тренерского штаба, ведь нас предупреждали о недопустимости нарушений дисциплины на льду», — сказал он тогда. И добавил: «Главный тренер давал мне шанс, а я его подвел. Надеюсь, у меня будет шанс реабилитироваться на следующем МЧМ».

Закрепиться в «Ладе», конечно, получилось, но едва ли так, как хотелось: 5 очков в 47 играх, «минус 11» и эпизодическое попадание в первое-второе звено. Лишь один план воплотился в жизнь: через год Денис действительно уехал за океан, заблаговременно расторгнув контракт с «Ладой». Отъезд вызвал противоречивую, но, в основном, все-таки пессимистичную реакцию. В успех Гурьянова в «Далласе» уже мало кто верил.

«ВОЗЬМЕТЕ МЕНЯ В СБОРНУЮ — ЭТИХ ПРОБЛЕМ НЕ БУДЕТ».

Старт сезона АХЛ, куда Денис был сослан «набираться опыта» после символического дебюта в форме «Старз», только укрепил опасения. Игра в третьем-четвертом звене, одна передача в восьми матчах, и хотя сразу семь стартовых нападающих «Далласа» залечивали травмы, никому даже в голову не пришло вызывать Гурьянова в основную команду. Многие решили, что он выбрал не тот путь и не ту лигу.

«Зачем же мне хоккеист, который играет очень мало, да еще и в четвертом звене?» — ответил на вопрос о Гурьянове Валерий Брагин. И действительно, задумались мы, зачем?

В тот же день Денис заработал второе очко в АХЛ. Еще через девять — забил первую шайбу. А после включения в расширенный состав сборной его было уже не остановить. К моменту отъезда на чемпионат мира на счету Гурьянова накопилось 13 (4+9) очков в 25 матчах. Конечно, не все шло гладко. Были и «минус 3» в одном из матчей, и проблемы при игре в обороне — те самые, на которые Брагин и раньше обращал внимание.

Но Денис пообещал ему: «Валерий Николаевич, возьмете меня в сборную — этих проблем никогда не будет». И тренер дал ему шанс. А Гурьянов попал в команду и никого не разочаровал: ни болельщиков, ни главного тренера, который был «очень рад за него. Рад, что он оправдал наши надежды и выполнил обещания».

«ОН СТАНЕТ ЛУЧШИМ В 23 ИЛИ 24 ГОДА».

Денис не только выполнил обещания, но и доказал всем, что помимо снайперских качеств у него есть еще одно, не менее важное — характер. Чтобы не опустить руки, пролетев мимо чемпионата, где «мечтал сыграть с того момента, как начал привлекаться в молодежную сборную». Поехать за мечтой, когда в тебя мало кто верит. Переломить почти безвыходную ситуацию, когда этого никто не ждет. И блеснуть, когда это так нужно команде. И это только за последний год. А можно ведь вспомнить и три шайбы в меньшинстве на юниорском чемпионате мира.

Да, многие удивились полтора года назад, когда «Старз» выбрали Гурьянова под общим 12-м номером. Генеральный менеджер команды Джим Нилл сказал тогда: «Ему ведь всего 18. А нам некуда спешить. Мы выбираем игроков, которые станут лучшими в 23 или 24 года. И Гурьянова мы видим именно таким».

Сейчас, когда Денис здорово проявил себя на молодежном чемпионате и даже Линди Рафф доволен его выступлением, многие заговорили о прозорливости «Далласа». О том, что они не зря так высоко выбрали его. И о том, что он теряет время в фарм-клубе не просто так.

Да, АХЛ — не самое приятное место. Но в «Далласе» и не ожидали, что он заиграет в основе в первый сезон. Его выбирали на будущее. И если скауты «Старз» правы, если они верно оценили потенциал игрока, а тренеры понимают, как его использовать, то через четыре-пять лет Гурьянов станет одним из лучших снайперов своей команды. Нам остается только набраться терпения и подождать. И не спрашивать в тысячный раз: зачем играть в АХЛ, если можно — в «Ладе»?

Владимир ОМЕЛИН.