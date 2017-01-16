Владислав Сухачев: Сменил футбол на хоккей в 12 лет

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Дублер Ильи Самсонова в молодежной сборной и главный кандидат стать первым номером молодежки на следующем МЧМ рассказал, как пришел в хоккей из футбола в 12 лет, а в 16 уже попал в юниорскую сборную.

Вроде бы ребенок, а уже на самом деле взрослый и очень рассудительный. Впервые я встретился с Сухачевым после полуфинала Мемориала Глинки-2015, где он был настолько хорош, что канадцы, при большом преимуществе с превеликим трудом обыгравшие сборную России в серии буллитов, все как один, включая и тренеров, и игроков, подходили к нему, хлопали по плечу и говорили: «Wow, what a game». Покачивая головой. В разговоре он показался мне даже излишне самоуверенным. Лишь потом я понял, что это необходимая для него черта. Ведь ему постоянно приходилось доказывать, что никакой он «заряженный», что в сборную, где на него смотрели с подозрением, попал не просто так, начав играть в хоккей в 12 лет — очень и очень поздно по нынешним меркам. Есть в нем эта жилка — его ничем не смутить и не сломать. Именно поэтому он главный кандидат на позицию первого номера в следующей молодежке. И именно поэтому, не исключено, уже в следующем сезоне он появится в основе «Трактора». А пока — пока он залечивает травму, полученную на тренировке в ходе МЧМ, читает книжки и цитирует Брызгалова.

БРАГИН СОЗДАЛ СУМАСШЕДШУЮ АТМОСФЕРУ.

— Чем таким Брагин уникален? Почему ему удается каждый раз брать медали?

— Тем, что он сплачивает вокруг себя игроков. Делает из них семью. Когда мы ехали на чемпионат мира, ребята постарше — 1995, 1996 годов — рассказывали очень интересные истории. И все очень лестно отзывались о главном тренере.

— Расскажите хоть одну.

— Истории получались слишком обезличенные, чтобы их рассказывать. Но когда парни приезжали с МЧМ, они всегда говорили, что тренер в полном порядке. И когда у нас коллектив сплотился — уже на чемпионате мира, — мы все осознали, какая у нас сумасшедшая и крутая атмосфера в команде. И все это благодаря Брагину.

— Наверное, с нетерпением ждете следующей с ним встречи? Уже в ранге первого номера молодежки.

— Да ну, у нас много ребят по любому году, которые играют неплохо. А по 1998-му очень много хороших вратарей, которые просто не привлекались пока. Но по качеству игры они сильны. Так что тут очень рано что-то прогнозировать.

— Не просто же так они не привлекались, и вы — определенно фаворит, пытавшийся даже зарубиться с Самсоновым.

— (Ухмыляется.) Сэм — очень хорош. И тут не важно, травма у меня или нет, он показывал действительно крутой хоккей на протяжении всего турнира. И вообще, он классный парень. Являлся для меня примером и много опыта мне передал. Первый номер был по праву его.

— Реально было взять буллиты Троя Терри в полуфинале с США?

— Меня ж там не было. Нужно понимать, что буллиты — это лотерея. Либо у тебя идет, либо не идет. Конечно, если против тебя выходит хороший исполняющий, ситуация осложняется. И если Терри удалось забить три из трех — неплохой, значит, игрок.

— Удивило, что все три — в домик.

— Может быть, человек фишку нарабатывал. Я вообще скажу, что настолько не люблю буллиты, что пропустил бы, наверное, все (смеется). И на этом все бы закончилось. Тонкий момент. Бывает такое, что игрок просто не твой. Тем более что исполнял Терри очень хорошо.

НА МЧМ ЧУТЬ НЕ ЗАБИЛ САМ СЕБЕ.

— Бронзовый МЧМ крепко засел в памяти?

— Это было не то что необычно, скорее типичный момент, поскольку чемпионат мира проводился в Канаде, а там хоккей — религия. И такой ажиотаж вокруг турнира в целом — просто безумие. Неописуемое ощущение. Насколько можно было ажиотаж создать — настолько и создали, по максимуму. Конечно, на хозяев всегда ходили полные трибуны, на остальных матчах поменьше болельщиков собиралось. Но их было очень много.

— А матч с Латвией вообще запомнился?

— Это было интересно (улыбается).

— Вы же скучали большую его часть.

— Почему? Был у Дзиеркалса хороший момент. Был еще момент с клюшкой, когда чуть себе не забил, — будет о чем вспомнить. Все равно это нечто особенное, когда ты играешь на чемпионате мира. Тем более что я еще и на год младше. И не важно, какая команда тебе противостоит, Латвия или какая-нибудь другая, ты все равно выходишь и получаешь от игры удовольствие. Особенно в той атмосфере, которая вокруг матча создается.

— Что же произошло, когда себе чуть не забили?

— Счет 6:1 был, и я очень хотел помочь парням начать атаку — отдать пас под чужую синюю линию. Потому что и шайба ровно шла, и соперник побежал на смену. Манило клюшкой сыграть. Возможно, лед был не очень качественный. Получился забавный эпизод. Всякое бывает. Это все равно опыт. Главное — так больше не делать.

— Вы с такой уверенностью разворачивались, будто наперед знали, что шайба мимо пройдет.

— Я чуть повернулся, увидел, что она идет мимо, поэтому уже не торопился. Да и смысл обратно бежать? Залетела бы — ничего бы не смог поделать. Потому и пешочком дошел. Спасибо тренерам, что отнеслись к этому моменту с пониманием.

В 12 ЛЕТ СМЕНИЛ ФУТБОЛ НА ХОККЕЙ.

— Потрясло, что вы в хоккей начали играть в 12 лет. А через пару лет уже были в сборной. Как это вообще возможно?

— Тут огромное спасибо следует сказать всем тренерам, которые принимали участие в моем становлении. И моей семье. Потому что когда я приходил в хоккей — они все меня поддержали. Это было первоочередное. И мне повезло с первым тренером — Штраховым Константином Михайловичем, который сейчас работает в первой команде. Потому что он поставил мне сразу базу. И вообще — не отказал. Вы просто представьте — приходит в 12 лет такой персонаж и говорит: «Я вот хочу в ворота встать». Еще десять раз подумаешь, работать с ним или нет. Он стал моей опорой. Если бы не он — я бы в хоккей не играл. На сто процентов. Потом уже Виталий Прохоров разглядел, пригласил в сборную, и это стало очень большим толчком. Когда тренируешься с ребятами из сборной даже — это хороший опыт. Они ведь лучшие по своему году. И тренировки с ними прибавляют тебе мастерства.

— Вратарям с детства ломают рефлексы. А вы пришли только в 12. Это как-то сказывается?

— Ну, тут только если шуткой ответить: «Поздно начал, рано не закончил». У всех по-разному складывается. Может, мне это как раз на пользу пошло.

— В хоккей вы пришли из футбола. Там тоже были вратарем?

— В футбол играл в поле. Шесть лет отбегал, потом мне надоело, и все — решил пойти в хоккей.

— Сразу в ворота?

— Да, там двигаться нужно поменьше (смеется). На самом деле по многим причинам закончил с футболом. Отец сказал, что все равно нужен какой-то спорт, и я выбрал хоккей.

— Фактически случайно попали? И почему именно вратарем?

— Да меня с детства тянуло что-то ловить. Бабушек вечно заставлял мне мячик кидать. Вставал в дверной проем и говорил: «Давайте, бросайте». И в футболе я периодически хотел в ворота встать, но у нас на тот момент были хорошие вратари. Там с амплуа не получилось, зато получилось в хоккее. Тем более что полевым игроком мне было бы очень тяжело начинать.

МЕЖДУ РУССКИМ И ИНОСТРАНЦЕМ ВСЕГДА ВЫБЕРУ НАШЕГО.

— Есть ли в вашем выборе что-то от эгоцентризма? Все-таки вратарь — единственный, кто всегда на виду. По сути — единоличник. Либо главный герой, либо главный неудачник.

— Ну с точки зрения психологии это достаточно тяжелая профессия. Но я не думал о том, чтобы быть на виду. Мне просто нравится то, чем я сейчас занимаюсь.

— Был ли какой-то кумир, ролевая модель, приведшая вас в хоккей?

— Нет. Такого не было. Вот когда уже начал играть — стал следить за вратарями и понял, что очень много таких, у кого можно что-то почерпнуть. Их бесконечное множество. По обе стороны океана. Если кого-то выделять — Лундквист, Куик и все россияне, кто играет в НХЛ.

— Стили же очень отличаются.

— Это как раз и здорово, можно многое для себя вынести.

— Но ваш стиль поближе к Куику, наверное. Рост небольшой, играете агрессивно, нередко пытаетесь в бросках отражать шайбы, в футбольном стиле. Тот же сэйв в первом периоде с Латвией — чисто футбольный.

— Ну не в Дзиерлкалса же мне было прыгать (смеется). Я, конечно, мог, как Рон Хекстолл, взять клюшку и копьем ее в него бросить. Но… Как у меня складывается — так и играю.

— Если выбирать: Куик или Бобровский?

— Конечно, Боб.

— Почему?

— Потому что русский. Тут на самом деле только один ответ может быть. Спроси вы, Бобровский или Лундквист, если объективно — как можно между ними выбирать? Они все — ведущие вратари, играют в НХЛ. Как тут выберешь? Просто каждый пропагандирует свой стиль игры, у каждого своя система.

У МЕНЯ ТЕЛОСЛОЖЕНИЕ, КАК У МЕДВЕЖОНКА.

— Посмотрел тут — 82 килограмма уже весите. И выглядите весьма плотным.

— Слава богу, что в статистике только 82 записано (смеется). Уже побольше.

— Не многовато ли?

— Но в основном-то это мышечная масса. Мне двигаться не мешает.

— Бобровский в этом году скинул несколько килограммов и сказал, что именно это ему помогло выйти на нынешний сумасшедший уровень.

— Всегда нужно по телосложению смотреть. У кого-то мышцы массивные сами по себе. И при этом эластичные. Если финнов брать — они вообще все худые.

— Я помню прекрасно, как встретился с Ринне — длиннющая шпала, которую хочется накормить.

— Раанта такой же. Ну, а у меня само по себе телосложение такое, как у медвежонка. Но играю же, шевелюсь вроде. Работаю над пластикой, над растяжкой, над всем, что тренеры дают. И не скажу, что мне не хватает подвижности, несмотря на 82 или чуть-чуть больше килограмма (улыбается).

— Есть какие-то специфические упражнения, которые увидели, попробовали и сказали: «Вау, это круто».

— У нас был в команде Олег Петров 1993 года рождения. Он тремя мячиками от пола жонглировал. Мне понравилось, я тоже стал так делать. Вообще немало мелочей, которые ты можешь у каждого взять. Для развития координации, пластики и всего остального. Тем более сейчас все в свободном доступе, на Youtube есть куча нарезок и с Бобровским, и с другими вратарями. Смотришь, анализируешь за чашкой чая и думаешь, что тебе интересно, а что нет.

— Как правило — все они выше вас. У вас по-прежнему 179 рост?

— Почти уже 180. Конечно, не метр девяносто. Но с моим ростом все равно играть можно, и мне этого пока хватает. Да, для современных вратарей это нетипично, потому что все любят больших. Почему-то думают, что если ты больше места занимаешь — по-любому будешь в порядке. Но я скажу, что у вратаря достаточно широкий спектр необходимых качеств, и не всегда рост является преимуществом. Хотя плюсы свои есть. Ноги подлиннее, шаги поменьше делать, с трафиком справляться проще, но во всем остальном можно большого переиграть — за счет подвижности, гибкости, реакции, координации, выбора позиции, чтения игры.

— Футбол-то помогает?

— В шкурку (игра на «футбольной» разминке. — Прим. «СЭ») только играть до матчей и выигрывать (улыбается).

НХЛ — ЭТО ТО, РАДИ ЧЕГО СТОИТ ТРУДИТЬСЯ КРУГЛЫЙ ГОД.

— Побывав в Торонто и Монреале, не захотелось перебраться за океан? Для челябинских ребят это нынче популярный маршрут.

— Я такие варианты даже не рассматриваю. Дело в том, что, во-первых, у каждого свой путь. По какому пути у тебя складывается — по тому и надо идти. И для себя нужно какую-то дорогу изначально определить. CHL закрыта. NCAA — для профессионалов тоже. И тут нужно цель конкретную ставить. Мол, хочу пройти через все эти лиги и заиграть в НХЛ. Во-вторых, у нас тут в «Тракторе» все условия созданы для моего роста. Руководство очень внимательно работает с командой, ну и президент клуба — губернатор области — уделяет ей большой внимание. Поэтому зачем мне куда-то срываться, если я здесь могу добавлять?

— Но в НХЛ-то хочется?

— Любому хочется играть в НХЛ. Потому что это самая лучшая лига. Ну и те, кто там играл, говорят, что это то, ради чего стоит трудиться круглый год. И ты отчасти понимаешь это, когда видишь заполненную арену на 20 тысяч, которые приходят на тебя смотреть. Особенно с их спецификой — в том смысле как они болеют. Это нечто неописуемое.

— В «вышке» у вас отличные показатели. О КХЛ речь с вами не заводят?

— Да о чем тут разговаривать? Я свою работу делаю, а там уже за меня все остальное решат. Я стараюсь поменьше говорить и побольше работой своей заниматься, а тренеры уже все сами увидят.