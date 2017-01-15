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15 января 2017, 18:03 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Хоккеистки молодежной сборной России спели гимн в аэропорту по прилету с ЧМ

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеистки молодежной сборной России в аэропорту Домодедово исполнили, а капелла гимн страны по прилету с чемпионата мира, где стали бронзовыми призерами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Россиянки завоевали на турнире бронзовые медали. Увеличить
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Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом приземлился в Москве в воскресенье.

Чемпионат мира завершился в субботу в Чехии. В матче за третье место россиянки обыграли шведок со счетом 2:0. В полуфинале российская команда уступила американкам (0:6), а в четвертьфинале победила команду Чехии (2:0).

После матча с чешской сборной болельщики освистали гимн России, однако российские хоккеистки не стали обращать внимания на поведение зрителей, обнявшись и пропев гимн до конца. Столь же эмоционально девушки исполнили гимн и после победной игры со шведской командой.

Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира стала для женской сборной второй в истории. Ранее российские хоккеистки занимали третье место на мировом первенстве в 2015 году.
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Новости Чемпионата и Кубка мира

Тренер: Бронза молодежного ЧМ пока является потолком для хоккеисток сборной России

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская молодежная сборная России (до 18 лет), завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, показала максимум возможного на турнире. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.
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