Хоккеистки молодежной сборной России спели гимн в аэропорту по прилету с ЧМ

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Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом приземлился в Москве в воскресенье.

Чемпионат мира завершился в субботу в Чехии. В матче за третье место россиянки обыграли шведок со счетом 2:0. В полуфинале российская команда уступила американкам (0:6), а в четвертьфинале победила команду Чехии (2:0).

После матча с чешской сборной болельщики освистали гимн России, однако российские хоккеистки не стали обращать внимания на поведение зрителей, обнявшись и пропев гимн до конца. Столь же эмоционально девушки исполнили гимн и после победной игры со шведской командой.

Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира стала для женской сборной второй в истории. Ранее российские хоккеистки занимали третье место на мировом первенстве в 2015 году.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Эти девчонки заставили замолчать всех чешских болельщиков ??<a href="https://twitter.com/hashtag/%D1%85%D0%BE%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D0%B9?src=hash">#хоккей</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D1%87%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B8?src=hash">#девчонки</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%D0%B3%D0%B8%D0%BC%D0%BD?src=hash">#гимн</a> <a href="https://t.co/Q84xDACuJ3">pic.twitter.com/Q84xDACuJ3</a></p>— Dilshad (@LomovskikhD) <a href="https://twitter.com/LomovskikhD/status/820640918600552448">15 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>