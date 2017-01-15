Хоккеистки молодежной сборной России спели гимн в аэропорту по прилету с ЧМ
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Хоккеистки молодежной сборной России в аэропорту Домодедово исполнили, а капелла гимн страны по прилету с чемпионата мира, где стали бронзовыми призерами. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Самолет с игроками, тренерским штабом и персоналом приземлился в Москве в воскресенье.
Чемпионат мира завершился в субботу в Чехии. В матче за третье место россиянки обыграли шведок со счетом 2:0. В полуфинале российская команда уступила американкам (0:6), а в четвертьфинале победила команду Чехии (2:0).
После матча с чешской сборной болельщики освистали гимн России, однако российские хоккеистки не стали обращать внимания на поведение зрителей, обнявшись и пропев гимн до конца. Столь же эмоционально девушки исполнили гимн и после победной игры со шведской командой.
Бронзовая медаль молодежного чемпионата мира стала для женской сборной второй в истории. Ранее российские хоккеистки занимали третье место на мировом первенстве в 2015 году.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter