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15 января 2017, 17:15 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Тренер: Бронза молодежного ЧМ пока является потолком для хоккеисток сборной России

МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Женская молодежная сборная России (до 18 лет), завоевавшая бронзовые медали чемпионата мира по хоккею, показала максимум возможного на турнире. Об этом ТАСС заявил главный тренер национальной команды Евгений Бобарико.

Российская команда в матче за третье место обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и повторила достижение мирового первенства 2015 года.

«Пока все-таки это наш максимум, но мы уже приближаемся к североамериканским командам. Чтобы с ними играть на равных, чтобы у них не было боязни перед соперницами, нужно чаще играть именно с такими командами, у которых многому можно научиться. Нужно больше открывать детских школ, чтобы девчонки занимались хоккеем с раннего возраста. Если за океаном занимаются более 80 тысяч человек в таких школах, то у нас пока что всего две с лишним тысячи», — сказал Бобарико.

В рамках Недели хоккея, которая стартовала в Уфе в воскресенье, состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). «Конечно, буду следить за этим матчем. Он как раз послужит роль в популяризации хоккея среди девочек. Чем больше его будут показывать и чем больше о нем будут говорить, тем лучше», — отметил специалист.

Мужская сборная России (до 20 лет) также завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Канаде. «В мужском молодежном хоккее мы конкурентноспособны, можем там обыгрывать всех, а здесь мы пока что учимся, подтягиваемся к лучшим. Если один раз обыграть Канаду или Америку, то у девочек появится уверенность в силах, они будут их обыгрывать чаще», — заявил Бобарико.
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