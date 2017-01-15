Тренер: Бронза молодежного ЧМ пока является потолком для хоккеисток сборной России

Российская команда в матче за третье место обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и повторила достижение мирового первенства 2015 года.

«Пока все-таки это наш максимум, но мы уже приближаемся к североамериканским командам. Чтобы с ними играть на равных, чтобы у них не было боязни перед соперницами, нужно чаще играть именно с такими командами, у которых многому можно научиться. Нужно больше открывать детских школ, чтобы девчонки занимались хоккеем с раннего возраста. Если за океаном занимаются более 80 тысяч человек в таких школах, то у нас пока что всего две с лишним тысячи», — сказал Бобарико.

В рамках Недели хоккея, которая стартовала в Уфе в воскресенье, состоится Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). «Конечно, буду следить за этим матчем. Он как раз послужит роль в популяризации хоккея среди девочек. Чем больше его будут показывать и чем больше о нем будут говорить, тем лучше», — отметил специалист.

Мужская сборная России (до 20 лет) также завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Канаде. «В мужском молодежном хоккее мы конкурентноспособны, можем там обыгрывать всех, а здесь мы пока что учимся, подтягиваемся к лучшим. Если один раз обыграть Канаду или Америку, то у девочек появится уверенность в силах, они будут их обыгрывать чаще», — заявил Бобарико.