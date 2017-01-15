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Ежегодно, уже много лет подряд, США и Канада определяют законодателя мод в мировом женском хоккее. Но самое интересное для нас и других европейских сборных происходит в матче за третье место. Каждая бронза чемпионатов мира и олимпиад — символ доминирования в женском хоккее в Европе на ближайший сезон. Второй успех россиянок возрастом до 18 лет за три года подтвердил хорошие перспективы нашего женского хоккея, но для стабильного роста и новых медалей требуется более тонкая настройка.

Со времен первых чемпионатов мира, 1989 года, североамериканки остаются недосягаемы для европейских сборных. По самой тривиальной причине — богатому выбору исполнителей. В Северной Америке массовость кроется в традициях и ином отношении к хоккею. Фраз, вроде «не женское это дело» там слышать почти не приходится, в то время как у нам далеко не каждый родитель мечтает увидеть свою дочь на льду. К примеру, в штате Миннесота женские команды появились в середине прошлого века. В России же женщины начали играть в хоккей в середине-конце 90-х.

Тем не менее отрадно, что страна, занимающая девятое место (после Канады, США, Швеции, Финляндии, Чехии, Японии, Германии и Франции — прим. «СЭ») по количеству хоккеисток в мире, находится на лидирующих позициях в европейском женском хоккее. На вопрос «почему» ответ простой: все дело в качестве российских исполнителей. Талант девушек из наших школ признают и за океаном. Неслучайно в первом же сезоне женской НХЛ ведущие роли в своих командах играли две россиянки — Людмила Белякова и ветеран сборной Екатерина Смоленцева. В нынешнем сезоне они хоть и вернулись домой, но, в первую очередь, из-за неблагоприятной финансовой обстановки в новой лиге.

В России девчонки обычно начинают кататься с мальчиками и заканчивают спортивную школу, выступая в командах с парнями на два года младше. Небольшой кадровый выбор позволяет оставаться в поле зрения наставников национальной и молодежной команды, как это было с самой молодой россиянкой на нынешнем МЧМ Еленой Проворовой.

Однако путь российских хоккеисток на самом турнире был отнюдь не простым. Прогнозируемые поражения от финалистов, следом — принципиальнейший матч со шведками в группе, успешно завершенный лишь послематчевым броском Оксаны Братищевой. Уже на следующий день — четвертьфинал с хозяевами, после которого наши девушки загремели на всю страну. Драка и свист во время гимна придали эмоциональный импульс подопечным Евгения Бобарико. В полуфинале, несмотря на счет, американкам пришлось несладко, но сказалась разница в уровне. Бронзовый же рубеж взяли максимально сосредоточенно и хладнокровно.

Чтобы подтянуться к уровню североамериканских доминаторов, наставник нашей молодежки видит решение: турне на манер суперсерии в мужском хоккее. На таких выездах девушки привыкнут к заокеанским скоростям и окрепнут психологически. Надо отметить, что старшие россиянки после Олимпиады в Ванкувере неоднократно выбирались в Северную Америку, и в 2013 году подопечные Чеканова взяли заветную бронзу, которую ждали 12 лет.

Чтобы стабильно приносить медали и поддерживать реноме хоккейной державы нужно непременно увеличить конкуренцию и разнообразить выбор кандидатов в сборные, что невозможно без увеличения количества хоккеисток в стране. К слову, в некоторых регионах, где базируются профессиональные клубы, в спортивные школы уже начали набирать исключительно женские команды.