Хоккеистка Старовойтова назвала бронзу молодежного ЧМ самой важной медалью в карьере

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Российская команда в матче за третье место обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и завоевала бронзовые награды.

«На самом деле, чемпионат прошел очень позитивно, много эмоций, море новых впечатлений. Это для меня первый чемпионат мира, и я не предполагала, что будет такой высокий уровень игры. Могу назвать эту медаль самой важной в своей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе и идти только вперед», — сказала Старовойтова.

В четвертьфинале российская сборная обыграла хозяек турнира команду Чехии со счетом 2:0. Матч был омрачен поведением чешских болельщиков, которые после игры освистали гимн РФ. Россиянки не растерялись и эмоционально допели гимн до конца. «Это были эмоции, все вышло само собой. Особенно было эмоционально, когда нас начали пересвистывать, и нам хотелось еще громче орать за страну, за эту победу», — поделилась впечатлениями хоккеистка.