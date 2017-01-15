Хоккеистка Старовойтова назвала бронзу молодежного ЧМ самой важной медалью в карьере
МОСКВА, 15 января. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Нападающий женской молодежной сборной России Алена Старовойтова призналась, что завоеванная командой бронзовая медаль чемпионата мира является для нее самой важной в карьере. Об этом хоккеистка рассказала ТАСС.
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Российская команда в матче за третье место обыграла сборную Швеции со счетом 2:0 и завоевала бронзовые награды.
«На самом деле, чемпионат прошел очень позитивно, много эмоций, море новых впечатлений. Это для меня первый чемпионат мира, и я не предполагала, что будет такой высокий уровень игры. Могу назвать эту медаль самой важной в своей карьере. Надеюсь продолжать в том же духе и идти только вперед», — сказала Старовойтова.
В четвертьфинале российская сборная обыграла хозяек турнира команду Чехии со счетом 2:0. Матч был омрачен поведением чешских болельщиков, которые после игры освистали гимн РФ. Россиянки не растерялись и эмоционально допели гимн до конца. «Это были эмоции, все вышло само собой. Особенно было эмоционально, когда нас начали пересвистывать, и нам хотелось еще громче орать за страну, за эту победу», — поделилась впечатлениями хоккеистка.
Сборная России разгромно уступила команде США как в матче группового этапа (1:6), так и в полуфинале турнира (0:6). В итоге американские хоккеистки стали чемпионками мира, обыграв сверстниц из Канады. «Игроки из Северной Америки нас ни в чем не сильнее. Просто
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