Роман Ротенберг: Тренерский штаб хоккеисток РФ на МЧМ отработал на «отлично»
МОСКВА, 15 янв —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Тренерский штаб женской сборной России выполнил свою работу на молодежном чемпионате мира в Чехии на «отлично», заявил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
В субботу россиянки победили шведок в матче за бронзу на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который завершился в Чехии.
«В четвертьфинале
Ротенберг поблагодарил тренерский штаб и игроков за выступление на турнире. «Это очень важный результат для всей страны, для федерации. Команде удалось дважды обыграть сборную Швеции, это говорит о том, что женский хоккей в России развивается и что система сбора аналитики, видеоанализа, сильные тренерские штабы во всех сборных — что все работает», — добавил он.
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