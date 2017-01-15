Роман Ротенберг: Тренерский штаб хоккеисток РФ на МЧМ отработал на «отлично»

В субботу россиянки победили шведок в матче за бронзу на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который завершился в Чехии.

«В четвертьфинале где-то у них перехлестнули эмоции, с точки зрения дальнейшей игры после этого матча мы потеряли лидеров команды, но сумели победить в матче за бронзу. Это говорит о том, что тренерский штаб команды в этой ситуации проделал свою работу на “отлично”. Они порадовали всю страну своими медалями», — сказал Ротенберг корреспонденту агентства «Р-Спорт» по телефону.

Ротенберг поблагодарил тренерский штаб и игроков за выступление на турнире. «Это очень важный результат для всей страны, для федерации. Команде удалось дважды обыграть сборную Швеции, это говорит о том, что женский хоккей в России развивается и что система сбора аналитики, видеоанализа, сильные тренерские штабы во всех сборных — что все работает», — добавил он.