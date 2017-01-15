Девчонки, спасибо за «бронзу»! Но вы могли побить на МЧМ-2017 и Канаду

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Не буду скрывать, я очень рад, что наши девушки возвращаются с очередного первенства планеты с медалью. Это очень хороший результат.

Быть лучшей командой Европы — уже здорово. Уверенно пройти в четвертьфинале хозяек турнира чешек — хорошо вдвойне. Дважды обыграть шведок, наших наиболее сильных соперниц среди европейских сборных — достойно втройне.

Наши девушки завоевали бронзовые награды на МЧМ всего второй раз в истории.

И все же….

Все же именно наблюдая за этим чемпионатом с самого начала и до конца, я ощутил — как же наша команда выросла!

И «бронза» для нее уже не шаг вперед. А только подтверждение высокого класса. Я понял, что ждал этой «бронзы» от нашей команды изначально. Именно этого результата от наших девчонок и ждал. И они эти ожидания полностью оправдали. На сто процентов.

Но что это означает? Если отодвинуть на мгновение эйфорию и атмосферу заслуженного праздника?

Только одно — пора двигаться дальше. Ставить перед собой новые рубежи. И я рад, что сборная эта — молодежная. По мужским меркам даже юниорская — девушки до 18 лет. Потому что шагнуть вперед они смогут уже во взрослой сборной. Мы ждем от них этого шага.

О чем я конкретно? О сборной Канады.

Американцы пока сильнее нас значительно. Чувствуется, что в США государство очень серьезно озабочено развитием юношеского спорта, работает по программе.

Давайте не питать иллюзий — одновременный успех американцев на двух МЧМ в январе вовсе не случаен.

Две наших «бронзы» на этих турнирах — тоже. Тут же и два канадских серебра. Сразу видно, в каких странах развитию хоккея уделяется внимание.

Так вот бить американок мы на МЧМ пока не готовы. Два матча это убедительно показали. 1:6, 0:6. Тут надо продолжать тренироваться.

Но вот канадки — совсем другое дело! Есть у меня стойкое ощущение, что родоначальники хоккея в женской своей ипостаси начали сдавать позиции.

Посмотрите, мы на этом чемпионате мира сыграли с ними почти на равных — 2:4. Даже смогли переломить ход встречи в какой-то момент. Превратить счет 0:1 в 2:1. Это дорогого стоит. Это не шальная шайба в начале поединка, которую любой лидер пропустить может перед тем, как сопернику навалять.

Сравнять счет и выйти вперед — это значит навязать сопернику свои правила игры на площадке, подчинить его им. И пусть недолго, всего в одном периоде, но россиянкам удалось доминировать в этой схватке.

Да и не в первый раз мы именно канадкам навязываем борьбу. У нас с ними два года назад, на МЧМ-2015, где мы также взяли «бронзу» были похлеще зарубы — 2:3 в группе, 1:3 в полуфинале. Да и в 2014-м они от нас в плей-офф еле уползли — 1:0 ОТ, хотя потом и стали чемпионками. Кстати, в последний раз. После этого вот уже три года краду этот титул выигрывают американки.

А вспомните, как канадки играли в нынешнем полуфинале против шведок? Вроде уверенно повели 3:0 к середине матча. А потом опять спад. И на второй перерыв команды ушли при счете 3:2….

Шведки в итоге соперниц дожать не сумели и уступили 2:6.

Но мне вот очень хотелось, чтобы россиянки попали в полуфинале на канадок. Потому что не отпускает меня мысль, что во второй встрече с ними у нас были неплохие шансы не успех. Конечно, если бы в составе остались Пирогова и Братищева, а не пропускали полуфинал из-за дисквалификации.

Согласен, многовато «если».

И потому мы на третьем месте, а канадки выше — на втором. Это справедливо.

Но повторюсь — настало время их оттуда гнать! Они слабеют. Мы — сильнее с каждым годом.

И надо просто держать эту мысль в голове. Дать ей освоится там. Привыкнуть к ней. Чтобы она превратилось в уверенность.

Будущее, девчонки, оно ведь ваше. И вы уже на том уровне, когда его можно просто взять и вылепить по своему вкусу.

Поэтому еще раз — большое спасибо за «бронзу»!

Но не балдеем от этого счастья, а идем дальше….

Дмитрий Пономаренко