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15 января 2017, 11:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Медведев: Молодежный Кубок мира в 2018 году будет правильно провести в Уфе

УФА, 15 янв — Р-Спорт, Семен Галькевич. Кубок мира среди молодежных команд в 2018 году стоит провести в Уфе, заявил председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев.

С 15 по 22 января в Уфе проходит Неделя звезд хоккея. Кубок мира среди молодежных команд в 2017 году пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

«Учитывая успешное проведение Уфой молодежного чемпионата мира в 2014 году, проведение Недели звезд хоккея, считаем, что было бы правильно провести в столице Башкортостана Кубок мира среди молодежных команд в следующем году. Думаю, мы в МХЛ со своей стороны будем даже сами рекомендовать проведение Кубка мира в Уфе, а не ждать от города заявки», — сказал Медведев журналистам.
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