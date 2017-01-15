Медведев: Молодежный Кубок мира в 2018 году будет правильно провести в Уфе

С 15 по 22 января в Уфе проходит Неделя звезд хоккея. Кубок мира среди молодежных команд в 2017 году пройдет в Екатеринбурге и Верхней Пышме.

«Учитывая успешное проведение Уфой молодежного чемпионата мира в 2014 году, проведение Недели звезд хоккея, считаем, что было бы правильно провести в столице Башкортостана Кубок мира среди молодежных команд в следующем году. Думаю, мы в МХЛ со своей стороны будем даже сами рекомендовать проведение Кубка мира в Уфе, а не ждать от города заявки», — сказал Медведев журналистам.