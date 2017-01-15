Чеканов: Российские хоккеистки показали достойный результат и силу духа на МЧМ

Женская сборная России по хоккею победила команду Швеции в матче за бронзу на молодежном чемпионате мира (игроки не старше 18 лет), который завершился в Чехии. Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу россиянок.

«Результат команда показала очень и очень достойный. До североамериканского женского хоккея мы еще очень и очень далеки, но второй раз наша команда стала лучшей в Европе. У нас появилось много девчонок, которые выходят из мальчишеского хоккея, и у тренера молодежной команды появился выбор, пусть пока и незначительный, конечно. Если у нас будет по 4−5 девчонок на место, то уровень станет еще выше. Так что призываем родителей вести девчонок в хоккей», — сказал Чеканов по телефону корреспонденту агентства «Р-Спорт».

После четвертьфинального матча с трибун чешские болельщики свистели россиянкам. «Думаю, это только раззадорило, придало мотивации. Чешские болельщики повели себя некультурно, но наши девчонки не сломились, наоборот — сплотились, нужно ведь быть выше этого. Тренерскому штабу удалось сплотить команду, и сами девчонки молодцы, друг друга поддерживали. Даже само исполнение гимна хором — это свидетельство сплоченности команды, монолитности и силы коллективного духа», — добавил он.