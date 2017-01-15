Тренер: Бронза молодежного ЧМ является несомненным успехом для хоккеисток сборной РФ

Сборная России завоевала бронзовые медали чемпионата мира, который проходил в Чехии, обыграв в матче за третье место в субботу команду Швеции со счетом 2:0. Чемпионками мира стали девушки из сборной США, обыгравшие в финале команду Канады со счетом 3:1.

«Мы завоевали бронзовые медали чемпионата мира, я считаю, что для нас это успех. Конечно же, хотели сыграть лучше, но сказалась нехватка игрового опыта с североамериканскими командами. С самых первых дней у нас всегда был хороший микроклимат в команде. Все знали, для чего мы тренируемся, работаем, и какие задачи ставим перед игроками», — приводит слова Бобарико официальный сайт Федерации хоккея России (ФХР).

Также специалист отметил, что тренерский штаб команды полностью доволен тем, как выступали россиянки на протяжении всего международного сезона.

«Довольны ли прошедшим сезоном? Да, довольны. За весь сезон мы проиграли только североамериканским командам, хотя могли сыграть с ними лучше. Из европейских сборных мы уступили всего одну игру на самом первом сборе в Чехии, но там наша команда играла экспериментальным составом, на лёд выходили совсем молодые девчонки, и не было практически ни одного игрока из ЖХЛ», — сказал Бобарико.