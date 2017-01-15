Хоккеистки сборной США обыграли команду Канады в финале молодежного чемпионата мира
МОСКВА, 14 янв —
Р-Спорт. Женская сборная США по хоккею нанесла поражение команде Канады в финале молодежного чемпионата мира (игроки не старше 18 лет), который проходил в Чехии.
Субботний матч завершился победой американок со счетом 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).
Сборная США третий год подряд обыгрывает в финале команду Канады и в шестой раз в своей истории завоевала золото на молодежных чемпионатах мира. На счету сборной Канады четыре победных финала.
Ранее в субботу сборная России во второй раз в истории завоевала бронзу молодежного чемпионата мира, обыграв шведок — 2:0.
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