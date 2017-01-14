ФХР: Оргкомитет женского МЧМ в Чехии объяснил ситуацию с гимном ошибками судей

Турнир для игроков не старше 18 лет проходит в Чехии. После четвертьфинального матча, который состоялся 11 января в Пршерове и завершился победой россиянок над чешками со счетом 2:0, местные болельщики освистали гимн России.

«Эпизод с гимном подробно обсуждался на директорате турнира, мы получили подробный ответ от организаторов, уже высказался глава IIHF Рене Фазель. Оргкомитет винит в ситуации судей, которые допустили накал страстей на льду своими действиями, после чего эта атмосфера перенеслась на трибуны. То же самое мы слышали от нашей стороны. В целом эпизод, как говорят у нас в хоккее, заигран. Главное, что наши девушки победили на льду», — сказал Курбатов.