Бобарико: Тренеры виноваты в поражении хоккеисток РФ в полуфинале молодежного ЧМ

В пятницу сборная России в полуфинале женского молодежного чемпионата мира уступила команде США со счетом — 0:6.

«Наверное, в каких-то моментах нам не удалось достучаться до девчонок. Так что мы виноваты в этом поражении. То, что было сказано команде на собрании после игры, останется внутри коллектива. Ни в коем случае никто не позволит им расклеиться после этого проигрыша. Завтра важнейший матч», — цитирует Бобарико сайт ФХР.

В субботу в матче за третье место МЧМ-2017 сборная России сыграет с командой Швеции.