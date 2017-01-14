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14 января 2017, 9:59 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Р-Спорт

Бобарико: Тренеры виноваты в поражении хоккеисток РФ в полуфинале молодежного ЧМ

Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико заявил, что тренерский штаб виноват в поражении россиянок от команды США в полуфинале чемпионата мира.

В пятницу сборная России в полуфинале женского молодежного чемпионата мира уступила команде США со счетом — 0:6.

«Наверное, в каких-то моментах нам не удалось достучаться до девчонок. Так что мы виноваты в этом поражении. То, что было сказано команде на собрании после игры, останется внутри коллектива. Ни в коем случае никто не позволит им расклеиться после этого проигрыша. Завтра важнейший матч», — цитирует Бобарико сайт ФХР.

В субботу в матче за третье место МЧМ-2017 сборная России сыграет с командой Швеции.
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