Бобарико: Тренеры виноваты в поражении хоккеисток РФ в полуфинале молодежного ЧМ
Главный тренер женской молодежной сборной России по хоккею Евгений Бобарико заявил, что тренерский штаб виноват в поражении россиянок от команды США в полуфинале чемпионата мира.
В пятницу сборная России в полуфинале женского молодежного чемпионата мира уступила команде США со счетом — 0:6.
«Наверное, в
В субботу в матче за третье место МЧМ-2017 сборная России сыграет с командой Швеции.
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