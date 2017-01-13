Женская молодежка против США: разгромлена, но не сломлена

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Российские болельщики традиционно гневно относятся к поражениям от сборной США на любом уровне, сопровождая их крепкими комментариями. Всякий раз, пропуская по 10 шайб от многократных чемпионок мира, наши девчонки уже знают, что интернет-публика вновь отправит их варить борщи и упомянет о неженском виде спорта. Век хоккеистки, как и женской красоты короче мужского, поэтому даже редкие успехи российских дам, хоть и бронзовые, но не менее ценны многочисленных титулов «Красной машины».

На взрослом уровне североамериканки играют практически в мужской хоккей, достаточно вспомнить финалы последних олимпиад. Канада и США на МЧМ также доминируют, но все же по юниорам разница в классе заметна не так явно. К слову, в начале 2014 года команда Александра Ульянкина подбиралась вплотную к сенсации на турнире в Будапеште. Тогда Валерия Тараканова отбила 69 канадских бросков, но в овертайме пропустила с 70-го.

Наших девушек не упрекнешь в недостатке патриотических чувств. Два года назад в Баффало все тоже началось с гимна. Россиянки исполнили его, а капелла, услышав, что организаторы запустили старую версию. Спустя пару дней в плей-офф с финками устроили классический российский камбэк, отыгравшись с 0:3. Вскоре они выиграли для России первую бронзу МЧМ, которая в европейском женском хоккее сродни золоту.

На нынешнем чемпионате девчонки подарили очередной повод для гордости, после четвертьфинала с хозяйками спев национальный символ под свист раздосадованных поражением чешских трибун. Сегодняшний полуфинал пропускали капитан Нина Пирогова и Оксана Братищева, заступившие за голкипера Валерию Меркушеву в концовке той игры. «Сейчас с Оксаной (Братищевой) злимся в бессилии. Правда, в каждом моменте хочется выскочить на лед и помочь», — говорила по ходу встречи хоккеистка, для которой нынешний МЧМ уже четвертый. Девушки переживали за партнеров с трибун вместе с наставником старших женщин и «Торнадо» Алексеем Чистяковым, наблюдающим за ближайшим резервом в решающих встречах плей-офф.

«Американки быстрые, рослые, мастеровитые, — продолжала Пирогова, — поэтому игры с ними всегда выдаются тяжелыми и напряженными». Так вышло и на это раз. Повторился сценарий встречи на предварительном этапе. Упорный первый период принес две шайбы американки Дзамвинкл. После ещё двух шайб все стало ясно, и наши тренеры решили приберечь Меркушеву на бронзовый матч. Дебютировавшая на турнире голкипер ннижегородского СКИФа до второй сирены тоже пропустила дважды, но третий период провела безукоризненно.

Наставник главной женской сборной остался доволен увиденным: «Очень понравилось, как девчонки бились, несмотря на счет. Конечно, трудно противостоять американкам даже на уровне молодежных команд, но, уверен, что со временем мы сможем изменить соотношение сил в женском хоккее и приблизимся к лидерам». В завтрашней встрече подопечные Евгения Бобарико будет шанс вернуть спустя два года бронзу МЧМ, подарив нам очередной повод для гордости.