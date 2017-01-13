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13 января 2017, 15:16 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Билеты на матч ЧМ-2017 между сборными России и Германии почти раскуплены

МОСКВА, 13 января. /ТАСС/. Билеты на матч чемпионата мира 2017 года по хоккею между национальными командами России и Германии почти раскуплены. Об этом сообщает пресс-служба Международной федерации хоккея (IIHF).

Встреча состоится 8 мая в Кельне. Увеличить
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Встреча состоится 8 мая в Кельне, в тот же день пройдет встреча между командами США и Швеции. Отмечается, что в продаже на обе игры осталось суммарно 500 билетов.

«Неудивительно, что данный игровой день так популярен, — сказал генеральный секретарь турнира Хеннер Зигфельд. — Немецкие болельщики находятся в таком же предвкушении этого матча, как и россияне».

Чемпионат мира 2017 года пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.
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