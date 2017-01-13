Гимн России освистали в Чехии. Почему?

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ЧТО СЛУЧИЛОСЬ?

В эти дни в Чехии проходит молодежный чемпионат мира среди девушек, в котором принимает участие сборная России. После матчей группового этапа (наши хоккеистки уступили США (1:6) и Канаде (2:4) и обыграли Швецию (2:1) команде Евгения Бобарико предстояло сыграть четвертьфинал против хозяек турнира.

К концу игры россиянки вели со счетом 2:0, что означало вылет чешской сборной из домашнего чемпионата мира, и игра очень сильно ожесточилось. Было и огромное количество двухминутных удалений, а на 57-й минуте Оксана Братищева получила большой дисциплинарный штраф за удар соперницы в область головы и шеи.

«Развязка», пусть уже не чисто игровая, а эмоциональная, наступила на предпоследней минуте третьего периода. Чешки начали активничать на чужом пятачке, совсем не жалея голкипера Валерию Меркушеву, и вспыхнула потасовка, которая переросла в массовую драку. Из россиянок особенно усердствовала капитан нашей сборной Нина Пирогова, которая, как и Братищева двумя минутами ранее, схватила 25 штрафных минут. Отметим, что двух чешских хоккеисток после игры пришлось везти в больницу, а тренер хозяйской команды остался недоволен судейством.

Драка никак не повлияла на исход матча, счет остался прежний — 2:0. Однако затем случился один неприятный эпизод. По правилам ИИХФ после четвертьфинала играет гимн страны-победителя, но местные болельщики, разочарованные результатом, решили освистать его. Однако гул со стороны 1496 зрителей (столько человек присутствовало на матче) никак не смутил россиянок: они обнялись и стали подпевать музыке настолько громко, насколько могли.

КОГО НАКАЗАЛИ

Россиянки обыграли Чехию и вышли в полуфинал, где сегодня в 6 часов по московскому времени вновь встретятся с одним из двух фаворитов турнира — американками. Однако, к сожалению, большие штрафы в прошлой встрече имели последствия: и Оксана Братищева, и Нина Пирогова были дисквалифицированы на одну игру. Что, разумеется, и без того осложнило практически невероятную задачу — справиться со сборной США.

КТО ЧТО СКАЗАЛ

Нина ПИРОГОВА, капитан молодежной сборной России

— Что касается чешской сборной, они играли грязно, постоянно старались вывести нас на эмоции. За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру.

Евгений БОБАРИКО, главный тренер сборной России

— Третий период прошел на нервах и на эмоциях. Пошли провокации со стороны сборной Чехии. Девчонки очень долго терпели все эти тычки от соперниц. Но в конце, когда они начали специально атаковать нашего вратаря, началась эта потасовка, которую спровоцировали чешки.