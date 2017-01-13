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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28410861/
13 января 2017, 1:15 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | «Газета.Ру»

Чешские фанаты освистали гимн России после хоккейного матча

Чешские болельщики освистали гимн России после победы российских хоккеисток над командой Чехии в матче четвертьфинала женского молодежного чемпионата мира.

Во время игры чешские спортсменки спровоцировали драку с российской командой. Судьи приняли решение удалить до конца матча капитана сборной России Нину Пирогову, что не помешало россиянкам одержать победу со счетом 2:0.

В полуфинале российские хоккеистки сыграют с командой США.
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