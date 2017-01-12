Казахстанские девушки проиграли Дании на чемпионате Мира-2017
Сборная Казахстана среди девушек до 18 лет в четвертой игре в рамках чемпионата Мира-2017 Первого дивизиона группы «В» в польском Катовице сыграла с Данией.
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Датчанки шесть раз поразили ворота казахстанской сборной. В составе сборной Казахстана отличилась Александра Голотвина.
14 января казахстанки сыграют с Великобританией.
Казахстан U-18 — Дания U-18 1:6 (0:0, 0:2, 1:4)
Шайбы:
0:1 — 27:18 Оксберг (Рефсгаард). В большинстве
0:2 — 38:11 Петерс (Фриис-Хансен, Томсен). В большинстве
1:2 — 44:48 Голотвина. В равенстве
1:3 — 48:45 Петерс (Фриис-Хансен). В меньшинстве
1:4 — 50:21
1:5 — 57:26 Кнудсен (Андерсен). В равенстве
1:6 — 59:17 Йенсен (Фриис-Хансен). В равенстве
Вратари: Полиенко — Репсток-Ромме
Штрафы: 10:8 (0:4, 8:0, 8:0).
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