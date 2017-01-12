Две россиянки не сыграют в ½ ЧМ (U-18) по хоккею из-за дисквалификации

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Скандалом закончилась четвертьфинальная встреча юниорского чемпионата мира по хоккею в чешском Злине между сборными Чехии и России.

В концовке матча при счете 2:0 в пользу российской команды случилась драка, в результате которой на скамейке оштрафованных оказались четыре россиянки и три чешских хоккеистки.

Конфликт возник, когда сборная Чехии играла в большинстве. После очередного сейва Валерии Меркушевой судьи остановили игру, и тогда на пятаке перед российскими воротами случилась потасовка, быстро переросшая в драку.

Чешская нападающая не остановилась вместе со свистком, и защитник и капитан сборной России, Нина Пирогова тут же принялась «зачищать» владения Меркушевой, чтобы вратарь не пострадала.

События мгновенно приняли характер массовой потасовки, в которой приняли участие все полевые хоккеистки двух команд, находившиеся на льду. Пирогова же со своей соперницей схлестнулась в настоящей драке и уверенно в ней победила.

Такое развитие событий не понравилось сразу двум чешским хоккеисткам, одновременно бросившимся на капитана сборной России. Пирогова дала отпор. В итоге одну из представительниц сборной-хозяйки турнира от Пироговой оттеснили судьи, а Элишке Воздецке досталось от самой Пироговой.

Арбитры действия российского капитана оценили матч-штрафом, также выписав аналогичное наказание Воздецке и Оксане Братищевой.

«За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру», — приводит слова Пироговой официальный сайт ФХР.

Теперь все трое пропустят следующие матчи своих сборных на турнире. Но если для Чехии это будет встреча за пятое место против команды Финляндии, то сборной России предстоит полуфинал против главных фавориток турнира американок.

Ситуация осложняется тем, что Пирогова и Братищева являются ключевыми хоккеистками команды Евгения Бобарико.

Пирогова, помимо того что является лучшим защитником и лидером команды, забросила важнейшую шайбу в матче со Швецией на групповом этапе в концовке, после чего наша команда перевела встречу в овертайм и выиграла по буллитам (2:1 Б) благодаря удачной попытке как раз Братищевой.

Братищева также успела на этом турнире поразить ворота сборных Канады и той же Чехии в четвертьфинале, где она еще и была признана, несмотря на удаление до конца встречи, лучшим игроком российской сборной.

Женские юниорские чемпионаты мира проходят по не совсем привычной для хоккейных болельщиков схеме.

Восемь сборных делятся по итогам предыдущего сезона на группу сильнейших и подгруппу В. При этом из первого квартета в плей-офф автоматически выходят все команды, но первые две сборные сразу попадают в полуфинал.

Третье и четвертое места подгруппы А сражаются с двумя лучшими командами четверки В в четвертьфиналах. Ну, а две худшие команды слабейшего квартета играют серию до двух побед за выживание.

На групповой стадии российская сборная уступила обеим североамериканским командам, проиграв США со счетом 1:6 и Канаде со счетом 2:4, причем в матче с «кленовыми листьями» россиянки по ходу второго периода даже смогли отыграться и выйти вперед, пролидировав, правда, всего 38 секунд.

В последнем туре была одержана победа над шведкой сборной по буллитам, благодаря чему Россия попала в четвертьфинале на занявших второе после Финляндии место в группе В чешек.

В другом полуфинале чемпионата сразятся Канада и Швеция, сумевшая в четвертьфинале со счетом 2:1 переиграть своих соседок из Финляндии.

Этот юниорский чемпионат мира десятый в истории, и до сих пор ни одной европейской команде ни разу не удавалось дойти до финала. Четырежды чемпионками мира становились канадки, пять раз, включая последние два турнира, успех праздновали американки.

Лучшим достижением сборной России является бронза 2015 года, а шведки являются действующей третьей юниорской сборной мира и одновременно самой титулованной командой Европы — пять бронзовых наград.

Дважды третьими в мире становились чешские хоккеистки, один раз бронзу брала сборная Финляндии.

На прошлом чемпионате мира сборная России в матче за бронзу уступила шведкам (1:2), причем «Тре крунур» смогли пробиться в полуфинал со второго места в подгруппе В.