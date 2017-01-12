Побьем, наконец, Америку? Все о шансах россиянок на победу в полуфинале МЧМ-2017

Многие мои коллеги называют меня фантазером (если выражаться литературно) за саму постановку этого вопроса: Могут ли наши девушки победить на чемпионате мира сборную США?

И сами тут же отвечают на него отрицательно.

Спорить с ними, признаюсь, трудно. Поскольку они пока ни разу не ошиблись. Ни на взрослом, ни на молодежном уровне россиянки американок ни разу не обыгрывали. Но я все же рискну поставить на наших.

Отчасти просто потому, что в свою сборную всегда надо верить до конца. Но не только! Еще и потому, что надо отдать должное развитию женского хоккея в нашей стране — за последние годы наша молодежная команда резко прибавила в мощи.

Да, статистика, в матчах со сборной США у нас просто убийственная — все поражения с крупным счетом. Включая 1:6 на нынешнем чемпионате мира в группе.

Но давайте в целом проанализируем выступление нашей команды на молодежных чемпионатах мира за последние десять лет. Ведь нынешний турнир — аккурат юбилейный.

2008 год. Россиянки проигрывают сборной США 0:11 в группе и занимают на МЧМ последнее место.

2009 год. Наши уступают сборной США 0:17 в группе, занимают на МЧМ седьмое, предпоследнее место.

2010 год. Россия занимает на МЧМ последнее место и покидает элитный дивизион.

2011 год. Россия выигрывает все пять матче во втором дивизионе с общим счетом 44:2 и возвращается в элиту.

2012 год. Наши уступают сборной США в группе 0:8. Не попадают в плей-офф, но в утешительном раунде с трудом берут верх над швейцарками и остаются в элите.

2013 год. Наши уступают сборной США в группе 0:7. Не попадают в плей-офф, но в утешительном раунде берут верх над немками и остаются в элите.

2014 год. Наши уступают сборной США в группе 1:6. Но уже выходят в плей-офф. В четвертьфинале побеждают финок. В полуфинале проигрывают канадкам. А также уступают чешкам в матче за бронзу.

2015 год. Наши уступают сборной США в группе 1:7. Но вновь выходят в плей-офф и на этот раз завоевывают бронзовые медали, взяв реванш у чешек.

2016 год. Наши уступают сборной США в группе 0:6. Выходят в плей-офф. В матче за «бронзу» проигрывают шведкам.

2017 год. Наши уступаю сборной США в группе 1:6. В четвертьфинале обыгрывают чешек. И впервые в истории встречаются с американками в полуфинале.

Как видите, за десять… Да что там — даже всего за пять лет наша команда прошла путь от низшего дивизиона и статуса записного аутсайдера до третьей ступени пьедестала.

Сейчас Россия постоянно оспаривает титул сильнейшей команды Европы, как правило сражаясь на МЧМ за «бронзу».

Кстати, на нынешнем турнире во втором четвертьфинале шведки победили финок и встретятся завтра же с канадками.

Вот только на результатах с командой США наш прогресс пока особо не отразился.

Однако обращу ваше внимание на один факт — с американками мы в плей-офф играем впервые. А россиянки прибавляют по ходу турнира, это тоже факт.

Достаточно вспомнить, что Канаде мы в полуфинале чаще уступали с боем — 0:1 ОТ, 1:3. И только однажды — 0:4.

Так что шансы преподнести действующему чемпиону мира сюрприз все же есть. Тем более, что в плей-офф наши уже успели продемонстрировать не только мастерство, но и боевой дух, закончив четвертьфинал массовой дракой.

— В третьем периоде пошли провокации со стороны сборной Чехии, — рассказал на сайте ФХР главный тренер россиянок Евгений Бобарико. — Девчонки очень долго терпели все эти тычки от соперниц. Но в конце, когда они начали специально атаковать нашего вратаря, началась эта потасовка, которую спровоцировали чешки.

— Какой план подготовки к матчу с США?

— Будем восстанавливаться и готовиться, потому что девчонки затратили очень много энергии. Те, кто провел на льду меньше времени, а также вратари, которые не играют, поедут на тренировку. Остальные будут заниматься восстановительными процедурами.