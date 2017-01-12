Две хоккеистки сборной РФ из-за дисквалификации пропустят полуфинал молодежного ЧМ

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Обе хоккеистки в конце четвертьфинального матча с командой Чехии были удалены до конца игры, при этом Пирогова получила матч-штраф после драки с соперницами. Братищева стала автором одной из шайб, которая стала третьей для нее в четырех матчах.

Присуждение матч-штрафа, согласно регламенту, налагает обязательную дисквалификацию на следующий матч. Дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира в четверг.

Россиянки в пятницу в полуфинале сыграют с командой США, начало игры в 18:00 мск. На предварительном этапе американки победили сборную России со счетом 6:1.