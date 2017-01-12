Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28403753/
12 января 2017, 13:55 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Две хоккеистки сборной РФ из-за дисквалификации пропустят полуфинал молодежного ЧМ

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник и капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Федерации хоккея России.

Нина Пирогова и Оксана Братищева не сыграют против команды США. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Обе хоккеистки в конце четвертьфинального матча с командой Чехии были удалены до конца игры, при этом Пирогова получила матч-штраф после драки с соперницами. Братищева стала автором одной из шайб, которая стала третьей для нее в четырех матчах.

Присуждение матч-штрафа, согласно регламенту, налагает обязательную дисквалификацию на следующий матч. Дисквалификация была утверждена на заседании директората турнира в четверг.

Россиянки в пятницу в полуфинале сыграют с командой США, начало игры в 18:00 мск. На предварительном этапе американки победили сборную России со счетом 6:1.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Чемпионата и Кубка мира

Еще 7 новостей  Все новости
12 января

Олимпийский чемпион Легков даст показания по допинговому делу 13 января

Федоров: Овечкин демонстрирует в НХЛ мощную и результативную игру

Организаторы турнира в Риме обещали Шараповой wild card