Две хоккеистки сборной РФ из-за дисквалификации пропустят полуфинал молодежного ЧМ
МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Защитник и капитан женской молодежной сборной России по хоккею Нина Пирогова и форвард Оксана Братищева
из-за дисквалификации не сыграют в полуфинале чемпионата мира для игроков не старше 18 лет. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Федерации хоккея России.
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Обе хоккеистки в конце четвертьфинального матча с командой Чехии были удалены до конца игры, при этом Пирогова получила
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Россиянки в пятницу в полуфинале сыграют с командой США, начало игры в 18:00 мск. На предварительном этапе американки победили сборную России со счетом 6:1.
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