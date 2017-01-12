В четвертьфинале женского МЧМ между Россией и Чехией произошла массовая драка

Драка произошла за полторы минуты до окончания третьего периода при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Капитан сборной России Нина Пирогова и игрок сборной Чехии Элиска Вождека получили по большому и дисциплинарному до конца игры штрафу. Всего по итогам матча россиянки заработали 70 штрафных минут, чешки — 43.



В полуфинале, который пройдёт 13 января, Россия встретится с командой США.