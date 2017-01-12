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https://sport.mail.ru/news/hockey-worldcup/28403216/
12 января 2017, 13:13 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Чемпионат.com

В четвертьфинале женского МЧМ между Россией и Чехией произошла массовая драка

В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира между женскими командами России и Чехии (2:0) произошла массовая драка.

Драка произошла за полторы минуты до окончания третьего периода при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Капитан сборной России Нина Пирогова и игрок сборной Чехии Элиска Вождека получили по большому и дисциплинарному до конца игры штрафу. Всего по итогам матча россиянки заработали 70 штрафных минут, чешки — 43.

В полуфинале, который пройдёт 13 января, Россия встретится с командой США.
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