В четвертьфинале женского МЧМ между Россией и Чехией произошла массовая драка
В четвертьфинале молодёжного чемпионата мира между женскими командами России и Чехии (2:0) произошла массовая драка.
Драка произошла за полторы минуты до окончания третьего периода при счёте 2:0 в пользу нашей команды. Капитан сборной России Нина Пирогова и игрок сборной Чехии Элиска Вождека получили по большому и дисциплинарному до конца игры штрафу. Всего по итогам матча россиянки заработали 70 штрафных минут, чешки — 43.
В полуфинале, который пройдёт 13 января, Россия встретится с командой США.
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