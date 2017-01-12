Нина Пирогова: Чешки играли грязно, старались вывести нас на эмоции
Капитан женской молодежной сборной России Нина Пирогова после четвертьфинала МЧМ-2017 против сборной Чехии (2:0) отметила, что соперницы все время пытались провоцировать россиянок.
В конце поединка после атаки на голкипера команды Валерию Тараканову произошла потасовка, в результате которой защитница была удалена с площадки.
— В первом периоде у нас не все получалось, но в перерыве мы с девчонками как следует настроились и достойно провели этот матч, вытащили его на зубах, — приводит
— Момент с дракой: что там произошло,
— За своего вратаря надо стоять горой и не позволять грубостей со стороны соперников. В том моменте чешки стали атаковать Леру, поэтому все так и вышло. Если мне удалось этим завести команду еще больше, то это хорошо, эмоции передадутся на следующую игру.
— Остались ли хоть
— Никаких. Завтра будем отдыхать и набираться сил на следующий матч против США. Сейчас это самое главное.
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