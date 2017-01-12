Евгений Бобарико: Наши девочки долго терпели провокации со стороны сборной Чехии, но в конце началась потасовка
Главный тренер женской молодежной сборной России Евгений Бобарико после четвертьфинального матча МЧМ-2017 против Чехии (2:0) отметил, что соперницы на протяжении всего поединка провоцировали россиянок.
В конце поединка произошла потасовка, в результате которой с площадки была удалена капитан команды Нина Пирогова, которая может пропустить полуфинал со сборной США.
— Перед этой игрой у нас сбился распорядок дня, — приводите
В первом периоде чешская сборная заставила поработать нашего вратаря, у них были опасные моменты и по броскам они нас переиграли. Где было нужно, Лера выручила. В перерыве мы поговорили в раздевалке, и во втором периоде команда показала другой хоккей. Игроки проявили характер, завелись и забили два красивых гола, хотя могли забить и еще. Третий период прошел на нервах и на эмоциях. Пошли провокации со стороны сборной Чехии. Девчонки очень долго терпели все эти тычки от соперниц. Но в конце, когда они начали специально атаковать нашего вратаря, началась эта потасовка, которую спровоцировали чешки.
— Заметили
— Да. В Злине мы играли на площадке, которая была меньше этой. Всё равно нужно было перестраиваться, а у нас до игры даже не было возможности потренироваться здесь.
— Каков сейчас план подготовки к матчу с США?
— Мы будем восстанавливаться и готовиться, потому что девчонки затратили очень много энергии. Те, кто провел на льду меньше времени, а также вратари, которые не играют, поедут на тренировку. Остальные будут заниматься восстановительными работами.
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