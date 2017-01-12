Швеция вышла в полуфинал ЧМ среди девушек
Сборная Швеции переиграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира среди девушек со счетом 2:1.
Ее следующим соперником шведок будет Канада. В другом полуфинале встретятся Россия и США.
Чемпионат мира до 18 лет.
Девушки.
¼ финала.
Швеция — Финляндия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).
Злин. Zlin Arena II.
Квалификационный турнир.
1-й матч.
Швейцария — Япония- 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).
Пршеров. Prerov Arena.
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