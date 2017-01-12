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12 января 2017, 8:23 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | Спорт-Экспресс

Швеция вышла в полуфинал ЧМ среди девушек

Сборная Швеции переиграла команду Финляндии в четвертьфинале чемпионата мира среди девушек со счетом 2:1.

Ее следующим соперником шведок будет Канада. В другом полуфинале встретятся Россия и США.

Чемпионат мира до 18 лет.

Девушки.

¼ финала.

Швеция — Финляндия — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1).

Злин. Zlin Arena II.

Квалификационный турнир.

1-й матч.

Швейцария — Япония- 5:2 (1:1, 2:0, 2:1).

Пршеров. Prerov Arena.
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