Валерий Брагин: На месте сборной США должны были оказаться мы

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ГЛАВНЫЙ КРИТЕРИЙ — ХАРАКТЕР

— Получается, что молодежка — самая народная команда. Самая популярная. Потому что в новогодние праздники никакого выбора не остается, кроме как за ней и следить. И вот вы приезжаете в редакцию «СЭ» на метро.

— Чтобы приехать в Москве к определенному времени — это самый удобный транспорт. От народа я никогда не отрываюсь (улыбается). Иногда меня узнают. Даже в шапке. Ничего не говорят, но улыбаются. Сразу все становится понятно.

— Есть ощущение, что каждый следующий год дается вам тяжелее. Впрочем, спустя несколько дней приходите — и как будто ничего не было. Но тяжесть — она ведь есть?

— Молодежный хоккей очень выровнялся. И поэтому с каждым годом все сложнее и сложнее. Конкуренция огромная, и каждая игра забирает очень много эмоций. И я чувствую, что из меня много что уходит, и нужно время, чтобы восстановиться. Для меня лучшее восстановление — это семья. Общение с детьми и внуками — оно сразу придает мне сил. У меня трое внуков — немало так народу. Быстрее насыщаешься этой энергетикой.

— Все парни были настроены на золото. А вы с какими мыслями подходили к турниру?

— Я никогда не говорю, что едем конкретно за золотом. Самое главное — за короткий промежуток времени сделать верный выбор в игроках и правильно их расставить. И заставить их играть в тот хоккей, который, как мы считаем, принесет результат. Это основные задачи. И наш тренерский штаб провел огромную работу в этом плане, круглосуточную, аналитическую, обсуждений много было очень серьезных. И практически нигде мы не ошиблись.

— Если говорить о той самой «правильности» в плане выбора — каковы ее критерии?

— На первом собрании каждого созыва я говорю, что для меня есть три критерия. Первое — это характер игрока. Второе — командный ли это игрок. И третье — индивидуальное мастерство. Парни это прекрасно знают. И каждый старается себя проявить в нужном ракурсе.

— Получается, если первых двух нет, то будь ты супермастеровитым, брать тебя смысла нет?

— Это мы уже проходили. Характер — важнейшая вещь. Где-то можно уступать в каких-то качествах, в мастерстве, но если у тебя нет характера….

— Как в сборной Швеции, например?

— Вот. Там нет слабых мест практически. А где медали?

— Почему, на ваш взгляд, шведы такие мягкие?

— Не хватает им этого, когда нужно перебороть себя. Почему? Менталитет, видимо. Сложно так сказать. А русский характер — чем сложнее, тем больше он из себя достает. Шведы вроде всегда в порядке, но когда начинается, что нужно «достать из себя» — у них это проблема.

— Вам не кажется, что нашей сборной тоже не хватает задиристых ребят? Так называемой шпаны. Потому что хоккей становится видом спорта для обеспеченных.

— Однозначно нет. Есть у нас сорвиголовы. Не все так просто. Особенно если говорить о ребятах из Канады. У них очень маленький промежуток, чтобы влиться. И менталитет уже немножко другой. Действуют больше на себя. Потому что хоккей — это бизнес в Канаде. Плохо про игрока вообще не говорят. Поэтому пришлось очень много личных бесед провести, чтобы объяснить, что мы хотим от них видеть. Я им говорю, что вы ошиблись здесь и здесь, а они смотрят на меня — им непонятно.

— Речь о Сергее Зборовском?

— Почему? У нас два игрока из Канады не прошли в состав: Тянулин и Коростелев. Мы ожидали от них лучшего. В суперсерии они не сказать что ярко сыграли, но за счет одной игры попали в кандидаты на последний сбор. Но два «товарняка» провели — и все стало понятно.

— По первым вашим двум аспектам не прошли?

— По сумме. Они были слабее наших имевшихся игроков. И я успел с ними хорошо познакомиться — все наши «канадцы» были в Сочи у нас на сборе. И они знали, какие аспекты были нужны, чтобы попасть в сборную.

ДЛЯ ЮНИОРОВ УСЛОВИЯ В РОССИИ ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЗА ОКЕАНОМ

— Вы предпочитаете брать более опытных хоккеистов, а вот 16−17-летних игроков не жалуете. Но на выходе оказывается, что это верная стратегия — у шведов играл очень талантливый защитник 2000 года рождения Расмус Далин, и именно он допустил решающую ошибку в овертайме матча за третье место.

— Далин? Он допустил не одну, а очень много ошибок. Да, у него есть хорошие данные, но я с Иваном Проворовым это проходил дважды. Было видно, что задатки хорошие, но все равно два, а тем более три года — это большая разница.

— А сверстника Далина Андрея Свечникова вы просматривали?

— Да, прекрасно знаю Свечникова, видел на сборах юниорских команд. Его время еще придет.

— Даже Коннор Макдэвид в 16 лет не «звездил» на МЧМ.

— Да, я помню. Поэтому я ребятам говорю, что сильнейшие будут играть в этой сборной, а не самые перспективные.

— Вы по прилету сказали, что 1998 год рождения, основа следующей молодежки — очень слабый.

— Не слабый, но мы сколько уже кандидатов посмотрели, в Швецию на Турнир четырех наций свозили. Но все как-то так….

— У них еще год остается в запасе.

— Да, согласен. Возьмите Капризова год назад и нынешнего — как он прибавил! То же самое касается Гурьянова — по нему были определенные вопросы.

— Не хотели брать сейчас?

— У него были проблемы еще с прошлого года. Но его отношение к делу поменялось, поэтому он и попал в сборную. Он постоянно дополнительно работает перед и после тренировок — это говорит о многом.

— Он же забил четыре очень важных гола. Видно, что человек умеет решать исход матча?

— В юниорской сборной то же самое было. Может, он повзрослел или увидел, как надо относиться к делу. Стоит цель — ты должен идти к ней. Да, у него есть технические недостатки. Руки более мягкие должны быть.

— Вы уже после финальной сирены говорили: «Денис, работай над руками».

— Все правильно. Потому что иногда и принять не может и отдать. Самое главное — это отношение игрока к своему делу.

— Другой нападающий — Герман Рубцов, год назад разрывал соперников в юниорском хоккее. Что с ним произошло? Может, сейчас он уедет за океан, и голова встанет на место?

— С головой у него как раз все нормально. У Рубцова непростой период. Его чуть-чуть не хватает физически — он вроде высокий, но в единоборствах ему тяжеловато еще, поэтому иногда он от них уходит.

— Пока он не выдерживает конкуренцию на уровне КХЛ, уезжает сейчас в юниорскую лигу. Тарасенко, Кузнецов, Зайцев сначала играли по четыре-восемь минут, что-то получалось — им давали больше. Понятно, что у каждого свой путь. Но может ли отъезд пойти на пользу Рубцову?

— Я всегда говорил, что туда надо ехать готовыми сложившимися игроками. Не имеет значения, где ты развиваешься. Если ты ставишь себе какие-то цели… Сейчас у нас в России такие условия созданы — намного лучше, чем там.

С КАПРИЗОВЫМ ГОВОРИЛИ О ДЕВУШКАХ

— Капризов сказал, что для него вы стали вторым отцом. Вы три часа с ним общались после финального матча. О чем говорили?

— О жизни, о его будущем. Я сказал: «У тебя такой период, когда надо принимать правильные решения. Поэтому не торопись. Хочешь — позвони, посоветуемся, обсудим. Мнения послушаешь разные». Говорили о житейских вещах, про девушек. Это очень важно. Когда игрок талантлив, мне хотелось его поглубже узнать, что у него внутри.

— Вам не кажется, что Капризов похож на Кучерова тем, что оказывается всегда там, где шайба?

— У него не так много моментов за игру. Есть два — один он забивает. Это дано свыше и очень редкое качество. Ему не научишь. Оно или есть, или нет.

— Буллитам можно научить?

— А вот с буллитами у него пока проблема. Сколько мы с ним работали… Он, кстати, решающий пятый буллит исполнял. Регламент? Мы все его знали — и тренерский штаб, и игроки. Если говорить о Сидорове, который побежал радоваться, то, видимо, напряжение было до такой степени серьезным, что он не выдержал.

— Не стоило ли Гурьянова выпустить два раза подряд на буллиты?

— Я рассчитывал, что Полунин забьет, у него очень быстрый и резкий бросок. Я ему сказал, что только бросать можно — никакой обводки. Он попробовал раз. Но видите как: чуть-чуть край задело, в штангу и ушло. Так сложилось.

— Кого для вас открыл этот турнир?

— Гурьянова, и очень рад за Мишу Воробьева. Мы его нацеливали: «От тебя многое зависит». На него свалилась роли лидера, и они с Капризовым справились.

— Воробьев старался не тратить много времени на обработку. Это вы его просили делать?

— Нет. Технически он оснащен хорошо. Для того чтобы созидать, ты должен все видеть. Поэтому голова у него всегда поднята.

— Воробьев показался классическим европейским центром, который ведет игру и разгоняет атаки.

— Все правильно. Самый большой его недостаток — это голы. Бросок у него есть, но он нацелен на передачи. Даже в очень выгодных позициях он все равно ищет партнеров. Поэтому нужно прибавлять ему в нацеленности на ворота, тогда он вырастит в хорошего центра.

— Полунин вписался в тройку с Капризовым и Воробьевым?

— Я думаю, у них получалось неплохо, но… Вы поймите, человек никогда в Канаде не играл, ведь в юниорскую сборную его не привлекали. Новая атмосфера его сковала, не было раскрепощенности.

СЕРГАЧЕВ МОЖЕТ ДОРАСТИ ДО УРОВНЯ МАРКОВА

— Михаил Сергачев — это будущая звезда?

— На прошлом чемпионате в таком же возрасте за сборную играл Проворов, который сейчас неплохо выглядит в НХЛ в «Филадельфии». Думаю, что они выступали примерно на одном уровне. Если Сергачев продолжит развиваться и дальше такими темпами, то следующий сезон у него в НХЛ должен получиться хорошим. Вполне может дорасти до уровня Андрея Маркова. В созидании Михаил очень здорово выглядит уже сейчас. В Канаде обращают внимание на сильные качества игрока и стараются развивать их по максимуму. Если человек хорош как плеймейкер, то упор сделают на этом. А что касается обороны, то пусть другие на нее работают. Подтянуть этот компонент всегда можно потом. У Сергачева то же самое, хотя в своем клубе в лиге Онтарио он играет по 30 минут, и в меньшинстве выходит. При действиях в защите у него есть огрехи.

— В матчах на вылет он сыграл неплохо.

— А сколько личных бесед с ним было? Мы постоянно говорили, что от него хотим видеть. Если подтягивать определенные моменты, то как игрок он будет еще лучше. Сергачев все это воспринял правильно и добавил в нужный момент.

— Не было ли мысли поменять Илью Самсонова по ходу буллитной серии с американцами?

— На эту тему мы как раз и думали — и по ходу самой серии, и перед ее началом. Даже еще по ходу тренировочного процесса. После окончания каждого занятия пробиваем буллиты всем трем вратарям. Самсонов смотрелся предпочтительнее. Вот вы представьте, я меняю вратарю, и он пропускает. Чтобы мне тогда сказали?

— Ничего хорошего.

— Правильно: тренер, ты что творишь? Человек месяц в хоккей не играет. Был бы в запасе Сухачев, то, возможно, что-то сделали. Но он получил травму и вторым был Красоткин, не имевший игровой практики на протяжении месяца — с 5 декабря.

— В Калгари в 2012 году вы поменяли Василевского в полуфинале с канадцами, хотя он не был виноват в пропущенных шайбах.

— Тогда надо было менять его после третьего гола, и мы бы спокойно довели матч до победы, сохранив силы и эмоции на финал. Главный тренер опоздал (улыбается). Хорошо хоть, что после пятой пропущенной шайбы заменил Василевского. Если Андрей пропускает немного нелепый гол, то сразу начинает об этом думать, анализировать. Вратарь на льду этого делать не должен.

— Были еще за пять чемпионатов мира моменты, в которых вы предпочли бы сейчас поступить иным образом?

— Один матч я уже назвал. Прошлогодний финал? Трудно сказать. У финнов было отличное поколение, а гол в овертайме стал делом несчастного случая — вратарю Георгиеву помешал переместиться собственный защитник. Хотя перед тем турниром многие говорили о том, что если мы из группы выйдем — уже будет хорошо.

ГДЕ БУДУ РАБОТАТЬ ЧЕРЕЗ ГОД? ПОКА ОБСУЖДАТЬ НЕЧЕГО

— Постоянно слышим мнения о том, как все плохо у нас с подготовкой молодежи. Но есть же семь чемпионатов мира с медалями — такой действующей серии нет ни у одной другой сборной.

— В России всегда был молодежный хоккей высокого уровня, и звезды постоянно появлялись. Я даже не говорю о советском времени. Конечно, в подготовке кадров нужно внести определенные улучшения в каких-то аспектах, понять, в каком возрасте следует развивать те или иные качества. Наверное, где-то по-другому работать с защитниками. Короче говоря, немного поменять акценты. Сейчас игрок должен уметь эффективно действовать и в обороне, и в атаке. Такая тенденция налицо. Раньше нападающий мог стоять на красной линии и ждать паса, а в оборону не возвращаться. Теперь это не пройдет.

— Какие конкретные шаги надо сделать сейчас, чтобы исправить ситуацию?

— Я выступал недавно на конференции и говорил, что многое зависит от детских тренеров. Их сейчас не хватает, а ведь именно до 12 лет ребятам ставятся техника и катание.

— Вы собрали всю коллекцию медалей чемпионатов мира. Как найти мотивацию на следующие турниры?

— Она всегда присутствует — как-то люди ходят каждый день на работу же.

— Но не все они выигрывают медали на постоянной основе.

— Это огромная ответственность, ведь вся страна следит за нами и болеет, в новогодние каникулы, кроме хоккея, практически ничего не происходит. Молодежный хоккей завораживает своей самоотдачей, своими ошибками, неординарными действиями. Всегда я еду заряженный на этот турнир, с хорошими ожиданиями.

— Сейчас ходят много разговоров, что неплохо бы стать вам совместителем и возглавить какой-то клуб. Что думаете?

— Не думаю, что имеет смысл рассуждать об этом. Я считаю, что и в клубной работе у меня все было нормально раньше. Но так сложились обстоятельства, что сосредоточился на работе со сборной, а так и в «Спартаке» хороший сезон был, и с ЦСКА было все более менее неплохо.

— Но через год у вас кончается контракт со сборной. Что потом?

— Не буду загадывать сейчас. Обсуждать нечего.

— А вас не угнетает, что вас ассоциируют только с молодежкой?

— Хорошо, что с хоть молодежкой (смеется).

— Кто-то из этой команды уже готов к выступлению за первую сборную?

— Капризова, думаю, скоро попробуют. Его хотели вместе с Воробьевым позвать на этап Евротура. Мы поговорили с Олегом Валерьевичем Знарком и приняли решение, чтобы они остались в расположение молодежки. Мало ли что может произойти, вдруг травма?

— Лимитчики в КХЛ — это порочная практика?

— Нет, не соглашусь. Где были бы без этого правила Капризов, Самсонов, Воробьев, Рыков? Хотя они сейчас соответствуют уровню КХЛ. Я бы еще отметил Кирилла Уракова. Молодец! Мы в нем не ошиблись, с точки зрения характера проявил себя как надо. В меньшинстве отработал, в борьбе в самые ключевые моменты выходил победителем. Мое мнение — надо сделать правило о включении в заявку игрока не старше 18 лет.

— Клубы согласятся?

— Не имеет значения, кто выходит в четвертом звене. Это не столь принципиально. Если появляется такое правило, то команды сразу начинают думать о подготовке молодежи. Школы должны хорошо работать. Плюсов возникает много. Что касается мотивации, то есть решение сверху. Раньше как происходило, раз решила федерация — значит, так и будет.

НА ТУРНИРЕ ПОНРАВИЛАСЬ СБОРНАЯ РОССИИ. А КТО ЕЩЕ?

— Вы сказали, что Капризов сыграл на чемпионате мира ярче, чем Тарасенко в 2011 году. От чего будет зависеть его дальнейший успех?

— Он более разносторонний игрок. Помните Кросби? В 2005 году (Брагин тогда входил в штаб молодежки Сергея Герсонского. — Прим. «СЭ») на моих глазах все это было: он такой же маленький, такой же щупленький был, ничем особенным вроде как не выделялся, но было видно, что в будущем это будет отличный игрок. Физически развиться Капризову времени много не нужно — еще полгода максимум, за этот период можно очень сильно закачаться.

— Но при этом надо не потерять в пластичности.

— А знаете, сколько Кросби от груди жмет? Или Панарин — он атлет что ли какой-то особый?

— Когда видите таблицу бомбардиров НХЛ, гордитесь своими воспитанниками?

— Конечно. И всем им спасибо за поздравления новогодние, за наставления, мы включили их для ребят перед матчем с Данией. Такие правильные слова они все говорили — и Орлов, и Тарасенко, и Панарин, и Кузнецов с Зайцевым. Впечатление это произвело. Конечно, я очень рад их успехам: кто здесь, кто там заиграл.

— А были такие игроки в ваших командах, кто-то не оправдал ожиданий?

— Максим Кицын очень меня расстроил. Я даже понять не могу, почему так вышло. Не думаю, что дело в его поездке в юниорскую лигу Канады. Наверное, какая-то внутренняя причина. Стал меньше тренироваться, а, может, влюбился вообще.

— Какая команда больше всего вам понравилась на турнире?

— (После паузы). Сборная России. А кто еще?

— Но вам не показалось, что по интенсивности уровень финала Канада — США был даже повыше, чем взрослый чемпионат мира?

— Я бы так не сказал. Когда проигрываешь будущему чемпиону в седьмом послематчевом буллите, то ощущения и восприятие немного другие. На месте сборной США должны были оказаться мы. По ходу турнира нам удалось убрать негативные моменты и привести в порядок общекомандные действия. Шансы выиграть турнир были.

— И со Словакией вы уже вышли играть строго от обороны.

— Чтобы играть в атакующий хоккей, нужно иметь четыре-пять Капризовых и трех Воробьевых, а у нас нападающих такого уровня маловато.

— Сборная США действительно лучшая команда чемпионата или все на тоненького?

— По буллитам — лучшая, а так… Мы могли выиграть. Повторюсь, немного не хватило креативных игроков в атаке.

— А у канадцев опять трагедия: снова не выиграли.

— Ну, а в прошлом году какое они место заняли, помните?

— В четвертьфинале вылетели, финнам проиграли.

— Вот именно. Хотя, конечно, если смотреть их средний уровень по Суперсерии, он очень высокий. Мы играли с тремя разными сборными, и каждая была не хуже другой.

НОВЫЙ ФОРМАТ ЧЕМПИОНАТА МИРА ЛУЧШЕ

— Как изменился молодежный хоккей за эти шесть лет со времен Баффало и изменился ли вообще? Например, вспоминается матч Чехия — Финляндия — настолько игра была взрослая. Казалось, что они играют более рационально, чем раньше. Это даже трудно назвать молодежным хоккеем.

— Потому что конкуренция очень выросла. Раньше — ну, проиграл ты матч в группе — выиграешь два, а сейчас каждая встреча в одну шайбу.

— Кстати, вам больше нравится старый формат или нынешний?

— Сейчас лучше. Более объективно. Занял первое место — играешь с четвертой командой. Хотя сейчас и четвертые команды….

— Американцы еле ноги унесли со Швейцарией.

— Да, сейчас все выровнялось.

— Увидели какие-нибудь тактические новинки или что-то подобное?

— Конечно. Много чего. Но это не какая-то общая тактика, а нюансы: вбрасывание в своей чужой зоне, как расставляться, в плане игры защитников, которые стали действовать более активно — как нападающие. Сейчас минимум четыре человека должны играть в нападении. Втроем уже никого не обыграть.

— Вам как-то это удавалось до сих пор.

— У нас Рыков, Сергачев. Они мало подключались что ли?

— Какой работой занимался Олег Браташ в вашем штабе?

— Организацией игры в обороне. Все это было на нем.

— А Юрий Бабенко?

— Атакой занимался, соперниками. У каждого свои функции.

— Советовались с Виталием Прохоровым по всем кандидатам 1998 года — он ведь возглавлял эту юниорскую сборную?

— Конечно, я всех ребят знаю. Часто присутствовал на матчах в том году.

— Самого Виталия Владимировича не планируете взять в тренерский штаб?

— Сложно сказать.

— Думаете, не уживетесь?

— Да о чем вы? Просто пока меня полностью устраивает тот тренерский штаб, который со мной работает.

— У вас часто меняется штаб, и вы всегда говорите, что у вас прекрасные помощники.

— Они ведь не просто так появляются. Все проверяется в деле, в разговоре, в личных отношениях. Если что-то не устраивает — значит, не устраивает. Они это прекрасно понимают. Самое главное — профессиональное отношение к работе. Ну и человеческие качества тоже важны. Вообще я хочу поблагодарить федерацию хоккея и Министерство спорта, все условия для нас были созданы, все руководство все время на связи.

— Теперь в сборной появилась отдельная аналитическая бригада. Это помогало?

— Конечно, все нюансы были учтены. Например, кто на какой точке вбрасывания как играет, тот же Воробьев здорово добавил в этом компоненте.

ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ У ИГРОКОВ НЕ БЫЛО ОГРЕХОВ В ТЕХНИКЕ

— Вы говорили, что не хватало креативных игроков. Сейчас существует такая проблема, что у нас нет индивидуально ярких хоккеистов со своим стилем?

— Их не должно быть много. Средний уровень у нас неплохой, если брать в общем. Но хотелось бы иметь средний пласт чуть-чуть повыше. Но все начинается с детского хоккея.

— Если был бы уровень шведов, помноженный на русский характер…

— А что такого в уровне шведов, я что-то не пойму?

— Вы сами отмечали, что они техничные.

— Ну, техничные, неплохо катаются.

— А если бы это соединить с русским характером…

— Может, они так не катались бы и не были бы такими техничными. Откуда мы знаем?

— То есть все на характер ушло. А если бы был и технический уровень, как у шведов, и русский характер?

— Я еще раз повторю, у нас не такая плохая техническая оснащенность, но хочется лучше. Вы поймите, я проходил советскую школу. Раньше мы брали за счет хорошего катания, технической оснащенности и игры в пас. Я это видел, щупал и сам играл. Поэтому хочется, чтобы в этом аспекте не было никаких огрехов. Если ты принимаешь шайбу — ты должен любую шайбу принимать, а если она чуть-чуть неточная — уже возникают проблемы. Это значит, что техническая оснащенность не на высоком уровне.

— Но ведь хочется играть в такой хоккей, чтобы мастерством брать, а не только за счет характера. Американцы ведь пытались…

— Да, пытались. Конечно, хочется играть в атаке в более зрелищный хоккей, но здесь все зависит от того, какой продукт у тебя в руках. От этого и пляшем.

— Вы хорошо знакомы с тренером датской сборной Олафом Эллером, с которым вместе играли за клуб «Родовре» из этой страны.

— Да, в этом году он так расстроился после поражения, видно было, что хотел замахнуться на большее.

— У Дании за всю игру против нашей сборной было всего полтора момента.

— Очень серьезно их разобрали, игроки поняли, что соперник непростой. Хорошо, мы с ними играли товарищескую игру перед турниром и победили только в овертайме. Если бы выиграли легко — не было на чемпионате такого ответственного отношения. Это была одна из лучших наших игр как в плане тактики, так и отношения к игре.

— Датский хоккей поднимается?

— Конечно. Там рядом и Швеция, и Финляндия, какие-то юниоры едут в эти страны, кто-то в Канаду.

— А какой матч за пять лет с молодежкой был самый нервный и заставил потратить больше всего сил, если не брать финал в Баффало?

— Сложно сказать. В Баффало мы вышли, народу на трибунах двадцать тысяч, и начали немного неправильно играть. Но все равно перебороли себя. А в целом все матчи непростые. С финнами 1:3 проигрывали в том же Баффало. С Канадой в 2012 году победа в полуфинале тоже непростая получилась. Все говорили, что сейчас будет 1:10, но это же молодежный хоккей.

— У вас все время были фишки: планшетку бросали, вставали на бортик.