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11 января 2017, 20:57 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Женская сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Женская сборная России обыграла команду Чехии со счетом 2:0 в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в чешских Злине и Пршерове.

В ¼ финала россиянки победили команду Чехии со счетом 2:0. Увеличить
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Шайбы забросили Оксана Братищева (32-я минута) и Елена Проворова (40). В конце третьего периода произошла драка между соперниками, после чего судьи удалили по три игрока, а также капитана россиянок Нину Пирогову до конца матча. Защитник, скорее всего, не сыграет в полуфинальной встрече — вопрос по ее участиюв следующем матче будет решать оргкомитет турнира.

В полуфинале россиянки сыграют с командой США. Сборная России уже встречалась с американками в первом матче группового этапа и уступила со счетом 1:6.

Полуфинал пройдет 13 января. В другой встрече за выход в финал сборная Канады встретится с победителем матча Швеция — Финляндия.

Молодежные чемпионаты мира по хоккею среди женских команд проводятся с 2008 года, в финалах играли лишь команды США (пять титулов) и Канады (четыре). Российская команда вышла в полуфинал турнира третий раз подряд. В 2015 году сборная России под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.
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