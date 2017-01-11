Женская сборная России вышла в полуфинал молодежного ЧМ по хоккею

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Шайбы забросили Оксана Братищева (32-я минута) и Елена Проворова (40). В конце третьего периода произошла драка между соперниками, после чего судьи удалили по три игрока, а также капитана россиянок Нину Пирогову до конца матча. Защитник, скорее всего, не сыграет в полуфинальной встрече — вопрос по ее участиюв следующем матче будет решать оргкомитет турнира.

В полуфинале россиянки сыграют с командой США. Сборная России уже встречалась с американками в первом матче группового этапа и уступила со счетом 1:6.

Полуфинал пройдет 13 января. В другой встрече за выход в финал сборная Канады встретится с победителем матча Швеция — Финляндия.

Молодежные чемпионаты мира по хоккею среди женских команд проводятся с 2008 года, в финалах играли лишь команды США (пять титулов) и Канады (четыре). Российская команда вышла в полуфинал турнира третий раз подряд. В 2015 году сборная России под руководством Александра Ульянкина единственный раз сумела завоевать бронзовые награды.