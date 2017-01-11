Знак качества Брагина. Что объединяет Панарина, Кузнецова, Сорокина и Капризова
Обозреватель «Советского спорта» — о том, как пошла в гору карьера игроков, прошедших в «молодежке» школу Валерия Брагина.
За последние семь лет Валерий Брагин пять раз руководил нашей сборной на молодежных чемпионатах мира. И ни разу не возвращался в Россию без медалей. На его счету одно «золото», одна «бронза» и три «серебра».
Но дело не только в наградах и престиже страны. Многие питомцы Брагина считают его своим вторым отцом. Вот и нынешний капитан «молодежки» Кирилл Капризов заявил об этом в своем интервью. А вернувшись из Канады в Уфу тут же доказал, что является лидером не только молодежной сборной, но и «Салавата Юлаева».
Давайте вспомним — кто еще из команд Валерия Брагина после чемпионата мира быстро стал
2017 год. Бронза. Кирилл Капризов
МЧМ-2017: Капитан сборной России был на чемпионате мира настоящим лидером нашей команды. Капризов стал лучшим бомбардиром турнира и его лучшим нападающим — 12 (9+3) очков. А также установил российский рекорд молодежных сборных по заброшенным шайбам.
Клубная карьера: В первом же матче за «Салават Юлаев» после возвращения с МЧМ-2017 Кирилл набрал 4 (2+2) очка, обеспечив уфимцам победу над «Спартаком». Контракт с российским клубом у форварда еще на год. И весной мы вполне можем увидеть его в сборной и на взрослом чемпионате мира.
2016 год. Серебро. Андрей Светлаков
МЧМ-2016: Андрей стал одним из героев финала чемпионата мира, сделав дубль в ворота финнов. Кстати, Светлаков отличился в поединке со сборной Суоми и в группе, когда забил гол в меньшинстве, сократил разрыв в счете и этим словно надломил хозяев турнира. Финны нам тогда в итоге уступили 4:6.
Клубная карьера: Вернувшись в ЦСКА из Хельсинки, набрал 3 (1+2) очка в первых же двух матчах. Прошел с армейцами весь
Сейчас Андрей — твердый игрок основы ЦСКА. И уже выступал на Евротуре и за взрослую сборную России.
2015 год. Серебро. Илья Сорокин
МЧМ-2015: На чемпионате мира был одним из основных голкиперов нашей сборной. В
Клубная карьера: После МЧМ судьба Сорокина резко переменилась. На турнир он уезжал из новокузнецкого «Металлурга», а вернулся с него уже в ЦСКА. В армейском клубе Илья быстро завоевал статус основного вратаря. А затем застолбил за собой место и в сборной России. Весной прошлого года вытеснив из ее состава перед ЧМ куда более опытного Семена Варламова.
2012 год. Серебро. Евгений Кузнецов
МЧМ-2012: На чемпионате мира в Калгари Кузнецов стал главной звездой. Лучший бомбардир, лучший нападающий, самый ценный игрок — организаторы щедро отдавали ему все призы.
И это при том, что в финале россияне уступили в овертайме 0:1 так и не сумев поразить ворота шведов. Однако на канадцев куда большее впечатление произвел
Клубная карьера: Вернувшись в родной Челябинск Кузнецов продолжил штамповать голы уже за «Трактор». В итоге сезон 2011/12 стал для него самым результативным в КХЛ. А сам он превратился тогда в живую икону своего клуба.
Сейчас Евгений забивает красивые голы уже за «Вашингтон» в НХЛ.
2011 год. Золото. Дмитрий Орлов
МЧМ-2011: Не часто наши защитники попадают в символическую сборную турнира. Но вот сибиряк Дмитрий Орлов сумел произвести впечатление на заокеанскую публику. Да и трудно было его не заметить. Ведь россиянин вошел в десятку лучших бомбардиров турнира — 9 (1+8) очков.
Клубная карьера: Орлов доиграл сезон в Новокузнецке, и в том же году отправился за океан, где с ходу прописался в составе «Вашингтона». Сейчас он — основной защитник «Капиталз» и сборной России.
Эпилог: Конечно, вышеперечисленные игроки — далеко не единственные на ком стоит знак качества Брагина.
Ну разве можно забыть, что на ЧМ-2011 впервые громко заявил о себе сегодняшняя звезда «Чикаго» Артемий Панарин? А одним из ее лидеров был нынешний форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко.
В 2012-м вместе с Кузнецовым на льду зажигали Никита Гусев, Никита Кучеров и Наиль Якупов. А ворота защищал Андрей Василевский.
В 2015-м в сборной начинал свой путь Владислав Каменев, который через год станет ее лидером в Хельсинки, а еще через год дебютирует в «Нэшвилле»… Там же был признан лучшим наш защитник Владислав Гавриков, ныне выступающий за «Локомотив».
Ну, а многие герои МЧМ-2016 и 2017 и сейчас в КХЛ на виду. Взять хотя бы ярославцев Павла Красковского или Егора Коршкова. Да и многих других, кому путевка в элиту нашего хоккея досталась из рук Валерия Брагина.
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