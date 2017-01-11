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11 января 2017, 0:31 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

Женская сборная России сыграет с командой Чехии в ¼ финала молодежного ЧМ по хоккею

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Женская сборная России сыграет с командой Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, который проходит в чешских Злине и Пршерове.

МОСКВА 11 января. /ТАСС/. Женская сборная России сыграет с командой Чехии в четвертьфинале молодежного чемпионата мира по хоккею который проходит в чешских <span class=error>Злине</span> и <span class=error>Пршерове</span>. Увеличить
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В заключительном матче группового раунда россиянки по буллитам обыграли сборную Швеции со счетом 2:1. В составе победителей заброшенная шайба на счету Нины Пригоровой (59-я минута), победный буллит реализовала Оксана Братищева. У шведок единственный гол забила Софи Лундин (58).

Таким образом, команда России заняла третье место в группе. Ранее россиянки уступили сборным США (1:6) и Канады (2:4).

Четвертьфинальный поединок пройдет 11 января.
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