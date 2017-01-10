Рискнёт ли Брагин взять Свечникова? Прообраз «молодёжки"-2018

Валерий Брагин привёл молодёжную сборную России к очередным медалям, выиграв бронзу МЧМ-2017. Не успели остыть монреальские страсти, а мы уже заглядываем в будущее. Ровно через год очередное мировое первенство среди 20-летних примет Баффало — особый город для всего российского хоккея. Кто поедет на следующий чемпионат мира? Кто заменит Самсонова, Рыкова, Капризова и других лидеров? Сам Брагин считает, что 1998 г. р. слабее 1997 г.р., который был базовым для бронзовой «молодёжки». Однако именно на базе 1998 г. р. Виталий Прохоров запускал проект U18 в МХЛ, а целый пласт хоккеистов 1999 г. р. из-за мельдониевого скандала получил досрочный опыт юниорского чемпионата мира. На выходе может получиться крайне любопытный микст, пусть и со своими слабыми сторонами.



Вратари: выйдет ли Сухачёв на уровень Самсонова?

Владислав Сухачёв («Челмет», ВХЛ), Георгий Анаркулов («Ариада», ВХЛ), Максим Жуков («Грин Бэй», USHL), Михаил Бердин («Су-Фолс», USHL), Кирилл Устмименко («Динамо» СПБ, МХЛ).



Мы привыкли, что за вратарскую линию сборной России переживать не стоит. Это касается как первой сборной, так и молодёжной. Те семь медалей, что за семь лет завоевала «молодёжка», это не только пресловутый характер и сплочённость, но и надёжный тыл. В сборной России была целая эпоха Андрея Василевского, а последние два года прошли под знаком Ильи Самсонова. Что же будет теперь, когда Самсонов вырос из молодёжного хоккея?



Стоит смириться с тем, что на МЧМ-2018 у нас не будет вратаря с богатым международным и кахаэловским опытом. Василевский с Самсоновым не только имели практику в «Салавате» и «Магнитке», но и до «молодёжки» выступали за юниорскую сборную. Может ли этим похвастать Владислав Сухачёв, который здесь и сейчас представляется первым номером на следующий чемпионат мира? Весь его международный опыт сводится к матчу с Латвией, а в системе «Трактора» он лишь третий вратарь после Францоуза и Демченко.



Сложно представить, что руководство «Трактора» на следующий сезон сделает ставку на двух молодых вратарей, а это значит, что Сухачёв, с большой долей вероятности, продолжит выступать в Вышей лиге. Кто же составит ему конкуренцию в сборной? Прежде всего это Михаил Бердин и Максим Жуков, выступающие с этого сезона в американской USHL. Бердин, которому толком не дали шанса в «Северстали», был напарником Сухачёва по команде U18, которая до мельдониевого скандала выступала в МХЛ. При этом Бердин котировался даже чуть выше челябинца.



В качестве кандидата на поездку в Баффало мог бы рассматриваться Даниил Тарасов, хорошо проявившийся себя на последнем ЮЧМ. Однако сын Вадима Тарасова получил серьёзную травму колена и пока неизвестно, когда он сможет возобновить тренировки. Вместо него мы предлагаем обратить внимание на Георгия Анаркулова — 18-летнего вратаря «Ариады», который получает постоянную игровую практику в Высшей лиге. Ну, а в качестве тёмной лошадки в этом списке выступает уроженец Гомеля Кирилл Устименко, выступающий за питерское «Динамо» и задрафтованный «Адмиралом».

Защитники: на стоит надеяться на Сергачёва

Григорий Дронов («Металлург» Мг, КХЛ), Егор Зайцев («Динамо» М, КХЛ), Даниил Курашов («Адмирал», КХЛ), Дмитрий Родионычев («Торпедо», КХЛ), Александр Яковенко, Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин (все — «Челмет», ВХЛ), Глеб Летов («Красная Армия», МХЛ) Артём Минулин («Свифт», WHL), Марк Рубинчик («Саскатун», WHL), Дмитрий Зайцев («Мусс Джав», WHL), Дмитрий Саморуков («Гуэлф», OHL).



До бронзовых медалей МЧМ-2017 сборная России добралась на двух столпах обороны. Егор Рыков выполнял роль эдакого квотербека, а Михаил Сергачёв демонстрировал зрелую и самоотверженную игру в обороне. Сыграть на своём третьем чемпионате мира Рыкову не позволит возрастные ограничения, а вот Сергачёв теоретически может отправиться в Баффало. Вот только нашему тренерскому штабу рассчитывать на помощь проспекта «Монреаля» стоит в последнюю очередь. Есть все предпосылки, что он пойдёт по стопам Ивана Проворова, а значит, к декабрю будет недоступен для молодёжной сборной. Вот и получается, что на МЧМ-2018 в расположении Брагина будет всего один защитник с опытом чемпионата мира. Вот только Георгий Дронов пока не выглядит защитником, способным вжиться в роль Рыкова или Сергачёва. В основе родной «Магнитки» он играет скорее авансом, а в «молодёжке» по большей части исполнял роль седьмого защитника. Из тех защитников, что выступают среди мужиков, будь то КХЛ или ВХЛ, на лидирующие позиции в сборной должен выйти динамовец Егор Зайцев. Уже в этом сезоне Сергей Орешкин доверил ему девять матчей (с ЦСКА провёл на льду почти 14 минут), а в следующем сезоне Зайцев должен стать крепким игроком основы. Из-за обилия травм в «Торпедо» в КХЛ успел дебютировать 17-летний Дмитрий Родионычев. 100-килограммовый защитник должен пригодиться Брагину на маленьких площадках. Следующий сезон должен стать уже вторым за «Адмирал» для Даниила Курашова. Парень, ещё в прошлом году игравший на Сахалине и никогда не привлекавшийся в сборные, неожиданно закрепился в составе «моряков» и какое-то время даже выходил во второй паре.



В юниорской сборной 1998 г. р. костяк обороны составляли ярославские ребята. Однако никто из них не добрался даже до «Рязани», не говоря уже об основном составе «Локомотива». Конкуренция в команде, где есть Рафиков, Любушкин Коледов, Гавриков и другие, просто запредельная. Зато базовым клубом «молодёжки» может стать…"Челмет. Александр Яковенко, Александр Шепелев, Дмитрий Алексеев, Илья Карпухин — все они, пусть и с разными шансами, претендуют на поездку в Баффало. Этот квартет, несмотря на молодость, получает игровое время в Вышке, а Алексеев в своё время был ассистентом капитана в команде Прохорова. Невысокий рост может помешать пробиться в «молодёжку» как челябинцу Яковенко, так и московскому «армейцу» Макееву. Брагин и без того не жалует игроков, выступающих в канадских юниорских лигах, а последний чемпионат мира способен окончательно отвадить его от представителей CHL. Сергей Зборовский ехал в Торонто и Монреаль в качестве самого полезного защитника лиги и человека, который способен набирать по семь очков за игру, а закончил турнир в статусе чуть ли не главного разочарования. Обилия защитников из-за океана ждать не стоит, но на пару персонажей стоит обратить внимание. Прежде всего это Дмитрий Зайцев и Артём Минулин из Западной хоккейной лиги, которых Брагин уже привлекал на последнюю суперсерию. У Дмитрия Саморукова и Марка Рубинчика в силу возраста меньше шансов поехать в Баффало, но не стоит забывать, что они оба были лидерами российской обороны на ЮЧМ-2016.