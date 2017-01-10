Кирилл Капризов: Американцы мне что-то кричали. Но я улыбался им в ответ

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«С БУЛЛИТАМИ ПРОБЛЕМА».

— Главный тренер Валерий Брагин сказал, что для него ценно только золото. Но раздевалка сборной была слишком уж веселая.

— Так это естественно. Никто не хотел остаться четвертым. И когда мы проиграли в полуфинале, то было очень обидно. Можно сказать, что эмоций не осталось. Я вернулся в номер абсолютно выжатым, будто чемпионат мира уже закончен.

Но надо было собраться. Мы вместе поговорили и пришли к мнению, что нужно брать медали. Обязательно. Возвращаться без них домой нельзя.

— Еще Брагин прямо сказал: «Капризов бить буллиты не умеет». Это правда?

— Если честно, у меня с буллитами в самом деле какая-то проблема. Надо много над этим работать. Валерий Николаевич сам мне говорил на всех сборах: «В этом компоненте, конечно, надо прибавлять». Даже сам не знаю, почему у меня с буллитами не все гладко.

— Вы же три часа беседовали с Брагиным один на один.

— Да, мы с ним много разговаривали. Часто — за жизнь. О многом мне рассказал, это в будущем обязательно поможет.

— Можно сказать, что Брагин — как второй отец?

— На самом деле — да. Так и есть. А когда у меня контракт с «Салаватом Юлаевым» в 2018 году, я обязательно позвоню Валерию Николаевичу, чтобы с ним посоветоваться, что делать дальше. Мы так решили.

«ЛЕЧУ В УФУ НА ПОМОЩЬ».

— Какой момент на турнире был самым тяжелым?

— Думаю, что после второго поражения в группе. Нельзя было опускать руки. Важно в такой момент сплотиться всей командой. Это такое соревнование, что в группе решается далеко не все. Главное — матчи плей-офф. И вот к ним важно было подойти собранными.

Еще было важным не сдаться после полуфинала. Собраться на матч за третье место.

— Без вас с Мишей Воробьевым как-то просел «Салават Юлаев». Не звонили из Уфы, не просили быстрее вернуться?

— Я видел, что «Ладе» только что проиграли — 2:4. Вообще я даже во время молодежного чемпионата мира плотно следил за «Салаватом Юлаевым» и матчами КХЛ. Всегда заходил на сайт и смотрел счета. В Канаде делать нечего иногда. Проснулся утром — в России уже вечер, идут матчи.

Мне пока никто ничего не говорил. Но я уже лечу обратно в команду. 10 января будет матч со «Спартаком».

— Радует, что Игорь Захаркин так доверяет молодым? Или на вас ставили бы в каждом клубе?

— Очень приятно, что доверяют. Но я не знаю… Много играл и в Новокузнецке. Но тяжело в первое время в Уфе, когда я только приехал. Мало выходил, нужно было показывать себя с лучшей стороны, добиваться результатов. Но вроде помаленьку что-то получается.

«УМАРК ПОЗДРАВИЛ С ХЕТ-ТРИКОМ».

— Идея Брагина, чтобы бронзовые медали давали сразу двум командам, проигравшим в полуфиналах. Вы согласны?

— Ну не знаю. Но настроиться на матч со шведами было тяжело. Очень рад, что все перебороли себя. Хотя в первом периоде была немного не та атмосфера. Но вернулись в раздевалку в перерыве: «Блин, ну надо, надо терпеть, все силы отдать».

На второй период вышли и начали совсем иначе играть.

— Как вы поддержали Егора Рыкова, который допустил ошибку? Отдал пас на клюшку шведу, а тот сравнял счет.

— Да все спокойно было. А что тут сделаешь? Это хоккей, игра. Все ошибаются. Никуда без этого. И я делал ошибки. Но мне повезло — Илюха Самсонов выручил. Всякое бывает. Но главное, что мы победили.

— Перед турниром все говорили, что Капризов должен стать лидером сборной, вести команду за собой. Как считаете, справились с этой ролью?

— Скажу так — было очень интересно. Когда я ехал на турнир, то ждал, что за атмосфера там будет в Канаде? Раньше с этим не сталкивался. Все соперники подкалывают, тыкаются и врезаются. Старался не обращать на это внимание.

— Не ругались на вас матом по-русски?

— Нет, американцы мне что-то по-английски кричали.

— Поняли их?

— Язык маленько знаю. Но просто улыбался им в ответ. Вообще я не понимал, что они мне там говорят.

— Вы с партнером по «СЮ», шведом Линусом Умарком не заключали пари перед бронзовым матчем?

— Нет. Но он мне писал после матча, когда я сделал хет-трик. «Вот, красава! Продолжай в том же духе!».

— Можете сказать, что это на сегодняшний день ваша главная победа и успех?

— В том сезоне мы взяли серебро на молодежном чемпионате мира. Но приятно привезти медаль из Канады. Я же впервые так играл. Со своим годом рождения ездил на Кубок вызова, но там совсем все по-другому было.

Да, лично для меня это большая победа. В жизни у меня такого опыта еще не было.