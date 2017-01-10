ФХР будет бороться за право проведения молодежного ЧМ в России
МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия имеет шансы провести молодежный чемпионат мира по хоккею, Федерация хоккея России (ФХР) будет отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил первый
вице-президент организации Роман Ротенберг.
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В июле 2016 года ФХР подала заявку на проведение в Новосибирске молодежного чемпионата мира. Последний раз Россия принимала турнир в 2013 году, городом проведения матчей стала Уфа. Следующее мировое первенство пройдет в американском Баффало.
«У нас всегда есть шансы, мы будем бороться, будем постоянно отстаивать свои интересы, по этому вопросу в том числе», — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос о шансах России провести чемпионат мира среди молодежных команд.
На прошедшем в Канаде чемпионате мира российская команда под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали.
«Мы всегда стремимся к самому лучшему результату. Команда старалась, играла с характером и самоотдачей, игры проходили очень тяжело,
Также функционер отметил, что вопрос об отмене матча за третье место на молодежном чемпионате мира будет подниматься на ближайшем конгрессе Международной федерации хоккея.
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