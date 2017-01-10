ФХР будет бороться за право проведения молодежного ЧМ в России

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В июле 2016 года ФХР подала заявку на проведение в Новосибирске молодежного чемпионата мира. Последний раз Россия принимала турнир в 2013 году, городом проведения матчей стала Уфа. Следующее мировое первенство пройдет в американском Баффало.

«У нас всегда есть шансы, мы будем бороться, будем постоянно отстаивать свои интересы, по этому вопросу в том числе», — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос о шансах России провести чемпионат мира среди молодежных команд.

На прошедшем в Канаде чемпионате мира российская команда под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали.

«Мы всегда стремимся к самому лучшему результату. Команда старалась, играла с характером и самоотдачей, игры проходили очень тяжело, где-то нас не хватило на буллиты. Ребятам и тренерскому штабу нужно сказать “спасибо” за этот турнир. У нас очень сильный тренерский штаб, который хорошо развивает и продвигает наш хоккей, и, насколько я знаю, Валерий Николаевич любит свою работу в сборной, команда будет бороться за победу на следующем чемпионате мира», — сказал Ротенберг.

Также функционер отметил, что вопрос об отмене матча за третье место на молодежном чемпионате мира будет подниматься на ближайшем конгрессе Международной федерации хоккея.