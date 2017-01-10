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10 января 2017, 0:10 | Хоккей: Чемпионат и Кубок мира | ТАСС

ФХР будет бороться за право проведения молодежного ЧМ в России

МОСКВА, 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия имеет шансы провести молодежный чемпионат мира по хоккею, Федерация хоккея России (ФХР) будет отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент организации Роман Ротенберг.

МОСКВА 9 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Россия имеет шансы провести молодежный чемпионат мира по хоккею Федерация хоккея России (<span class=error>ФХР</span>) будет отстаивать свои интересы в этом вопросе. Об этом журналистам сообщил первый <nobr>вице-президент</nobr> организации Роман Ротенберг. Увеличить
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© РИА "Новости"

В июле 2016 года ФХР подала заявку на проведение в Новосибирске молодежного чемпионата мира. Последний раз Россия принимала турнир в 2013 году, городом проведения матчей стала Уфа. Следующее мировое первенство пройдет в американском Баффало.

«У нас всегда есть шансы, мы будем бороться, будем постоянно отстаивать свои интересы, по этому вопросу в том числе», — сказал Ротенберг, отвечая на вопрос о шансах России провести чемпионат мира среди молодежных команд.

На прошедшем в Канаде чемпионате мира российская команда под руководством Валерия Брагина завоевала бронзовые медали.

«Мы всегда стремимся к самому лучшему результату. Команда старалась, играла с характером и самоотдачей, игры проходили очень тяжело, где-то нас не хватило на буллиты. Ребятам и тренерскому штабу нужно сказать “спасибо” за этот турнир. У нас очень сильный тренерский штаб, который хорошо развивает и продвигает наш хоккей, и, насколько я знаю, Валерий Николаевич любит свою работу в сборной, команда будет бороться за победу на следующем чемпионате мира», — сказал Ротенберг.

Также функционер отметил, что вопрос об отмене матча за третье место на молодежном чемпионате мира будет подниматься на ближайшем конгрессе Международной федерации хоккея.
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ФХР: Вопрос отмены матча за третье место на МЧМ будет поднят на комитете IIHF

Вопрос отмены игры за третье место на молодежных чемпионатах мира будет поднят на комитете Международной федерации хоккея (IIHF), сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.
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